Bezirksaktivengruppe Pankow: „Unser Ziel ist es, ein intensives Vereinsleben zu organisieren“

Hans-Günther Miethe, Leiter der Bezirksaktivengruppe Pankow, berichtet von den Herausforderungen und den Erfolgen der Gruppe. Neue Mitwirkende heißt er herzlich willkommen.

Lieber Hans-Günter Miethe, was zeichnet eure Gruppe aus?

Na, erst einmal, dass es sie noch gibt und wir alle Höhen und Tiefen durchgestanden haben! Viele in unserer Gruppe sind schon älter und drei der aktivsten Mitglieder sind leider zu früh von uns gegangen. Ich selbst musste kurzfristig die Gruppenleitung übernehmen. Mit Karin Kemner und Alexandar Perovic konnten wir dann zwei weitere Mitglieder für die Leitung gewinnen – das hat sich ausgezahlt. Über die Beratungen waren wir stets mit den Problemen der Mieter:innen auf Augenhöhe und haben nach Jahren ohne auch wieder eine Mietergemeinschaft gründen können. Vier neue Delegierte haben wir hinzugewonnen. Was uns im Augenblick noch fehlt, ist ein regelmäßiger Treff und eine aktivere Außenpräsenz. Daran arbeiten wir.

Was sind eure Schwerpunkte? Habt ihr aktuell wichtige Themen im Bezirk?

Wir verlieren keines der wichtigen Themen der Stadt aus dem Auge. Ob Miethöhen, Eigenbedarf, Kündigungen, gravierende Mängel oder die steigenden Betriebskosten – all das betrifft auch unseren Großbezirk. Besonders im innerstädtischen Bereich, in Prenzlauer Berg, verstärken sich auch wieder die Miet- und Kündigungsprobleme kleinerer Gewerbetreibender. Die Entwicklung in unseren Milieuschutzgebieten beobachten wir intensiv. Hier auftretende Probleme, insbesondere das der Umwandlung, stellen eine besondere Herausforderung dar. Aber auch die weitere Entwicklung und die Ergebnisse bei den Beratungen über die politische Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen & Co. enteignen haben große Auswirkungen auf den Mietfrieden im Bezirk. Viele der Initiatoren, die wir für Dialoge zu erreichen versuchen, sind hier in Prenzlauer Berg angesiedelt.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Trotz einer überdurchschnittlich hohen Mitgliederzahl haben wir Probleme bei der Gewinnung von weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitenden für unsere Bezirksaktivengruppe. Darauf legen wir unser Hauptaugenmerk. Jeder ist uns dabei herzlich willkommen. Wir sind überhaupt keine geschlossene oder etablierte Gemeinschaft, sondern sehr offen. Zuwachs würde uns in die Lage versetzen, auch wieder mit Info-Ständen aufzutreten und weitere Mitglieder für den BMV zu gewinnen. Die Gruppe selbst kann zurzeit nur sporadische oder zentral angesetzte Vereinstreffen bestreiten. Unser Ziel ist es, wieder ein intensives Vereinsleben zu organisieren.

Auf einen Blick

Bezirksleiter Hans-Günter Miethe

Tel. 22626 144

E-Mail: christel@berliner-mieterverein.de

Mitgliederversammlung

Dienstag, 7. Juni 2022, 19.30 Uhr,

Frei-Zeit-Haus Weißensee, Gartensaal, Pistoriusstraße 23

Kontaktmöglichkeiten: Donnerstag 17-19 Uhr

im Beratungszentrum Schönhauser Allee 134 B

Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einer Bezirksaktivengruppe? Das freut uns sehr! Die ehrenamtliche Unterstützung unserer Mitglieder ist die tragende Basis des Berliner Mietervereins. Jedes Mitglied gehört zu einem der zwölf über die gesamte Stadt verteilten BMV-Bezirke. Jeder dieser zwölf Bezirke hat eine eigene Bezirksaktivengruppe. In diesen Gruppen treffen sich regelmäßig Mitglieder, die sich aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen oder auch eigene Aktionen planen und umsetzen möchten. Im Mai und Juni finden wieder Mitgliederversammlungen der jeweiligen Bezirke statt, zu der wir alle Mitglieder bereits jetzt herzlich einladen. Selbstverständlich erhalten alle noch eine separate Einladung mit genauem Datum, Ort und Uhrzeit. Die Termine finden Sie außerdem in den kommenden Ausgaben des MieterMagazins. Wir freuen uns auf das Kennenlernen!