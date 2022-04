Bezirksaktivengruppe Marzahn-Hellersdorf: „Wir treten dafür ein, unberechtigte Forderungen der Vermieter:innen zurückzuweisen“

Bezirksleiterin Irina Neuber stellt die Bezirksaktivengruppe vor, die sich in der Beratung engagiert und sich wünscht, dass Mieter:innen sich nicht scheuen, rechtzeitig Unterstützung zu suchen.

Liebe Irina Neuber, wer gehört zu eurer Bezirksaktivengruppe?

Die Bezirksaktivengruppe besteht aus drei Mitstreitern, die inzwischen alle im Ruhestand sind. Alle drei sind seit vielen Jahren im bezirklichen Mieterverein tätig. Dr. Eberhard Wahner und ich kamen dazu, weil wir selbst einmal die Rechtsberatung in Anspruch nahmen und dabei für eine ehrenamtliche Tätigkeit gewonnen wurden. Peter Reuscher arbeitete zeitweilig als Wohngeldberater im Berliner Mieterverein. Als Jurist interessierte ihn schon immer das Mietrecht, sodass er als Ehrenamtlicher weiter seinem Hobby nachgehen kann.

Was ist das Besondere an Marzahn-Hellersdorf?

Nach der Wende gab es eine Welle umfangreicher Modernisierungsmaßnahmen, Umwandlungen und sogar Abriss im Bezirk und damit auch eine Welle an Fragen und Problemen der hier lebenden Menschen. Der Berliner Mieterverein war eine gefragte Adresse. Die Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf waren zu DDR-Zeiten begehrte Objekte. Heute steht die sogenannte Platte für praktische und bequeme Wohnungen. Die Einwohner schätzen die moderne und großzügige Bauweise der Häuser, wobei die vielen Grünflächen einen Ausgleich bilden. Die gute Verkehrsanbindung und die sonstige Infrastruktur sorgen dafür, dass auch junge Familien hierherziehen. Ein Großteil der Mieter:innen lebt schon seit dem Erstbezug in den 1970er Jahren im Bezirk und hat ihn mit der Zeit in sein Herz geschlossen.

Was zeichnet eure Gruppe aus?

Aus Altersgründen haben in der letzten Zeit leider viele ehrenamtlich Engagierte unsere Gruppe verlassen müssen. Der Wille und die Freude für das Engagement von Mieter:innen für Mieter:innen haben sich von den vormaligen Aktiven auf mich übertragen. Wir drei Verbliebenen ziehen an einem Strang, wenn es um die fachlichen und sozialen Belange der Mieter:innen geht. Bei der Betreuung der Mieter:innen in den Beratungsstellen und darüber hinaus treten wir dafür ein, unberechtigte Forderungen der Vermieter:innen zurückzuweisen und die berechtigten Interessen der Mieter:innen im Rahmen der Gesetze zu unterstützen.

Was sind eure Schwerpunkte oder aktuelle Themen im Bezirk?

Im Moment lässt sich nicht genau sagen, welche Probleme den Mieter:innen auf den Nägeln brennen. Das werden wir erst erfahren, wenn die Leute wieder unsere Beratungsstellen aufsuchen, die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen waren. Aus den Medien konnten wir erfahren, dass die Nachverdichtung einigen Unmut bei den Anwohner:innen hervorruft. Sie vermissen ein Mitspracherecht. Ein Thema sehen wir bei den hohen Mietverlangen nach Modernisierung beziehungsweise bei Wiedervermietung, welche als ungerechtfertigt angesehen werden. Im Allgemeinen trifft den Stadtbezirk die Gentrifizierung mit voller Wucht, der unserer Meinung nach nicht mit teurem Neubau zu begegnen ist. Auch das Kippen des Mietendeckels durch das Bundesverfassungsgericht, von dem einzelne Mieter:innen betroffen waren, könnte ein Thema bei den kommenden Beratungen werden.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass die beiden Beratungsstellen des Bezirkes wieder offenstehen. Die Mieter:innen sollten sich nicht scheuen, rechtzeitig mit Anliegen und Problemen zu uns zu kommen. Wir wollen die Bewohner:innen ermuntern, interessiert und aufmerksam die Wohn- und Mietverhältnisse im Stadtbezirk zu beobachten und ihre Rechte zu erkennen. Nur so können Mieter:innen für sich selbst und für alle anderen Mieter:innen wirken. Wir wünschen uns eine Verstärkung des Betreuer:innenteams für die Rechtsberatung und heißen Mitstreiter:innen für die Aktivengruppe herzlich willkommen. Am 25. April wird zudem unsere Mitgliederversammlung stattfinden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit den Menschen aus unserem Bezirk.

Auf einen Blick

Bezirksleiter:innen: Irina Neuber, Peter Reuscher

Telefon: 030 22626144

E-Mail: christel@berliner-mieterverein.de

Ort und Zeit: Die Aktivengruppe Marzahn-Hellersdorf trifft sich vierteljährlich montags um 19 Uhr im Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin. Sie können uns auch während der Beratungszeiten montags und donnerstags ab 17 Uhr antreffen.

Sie haben Interesse an der Mitarbeit in einer Bezirksaktivengruppe? Das freut uns sehr! Die ehrenamtliche Unterstützung unserer Mitglieder ist die tragende Basis des Berliner Mietervereins. Jedes Mitglied gehört zu einem der zwölf über die gesamte Stadt verteilten BMV-Bezirke. Jeder dieser zwölf Bezirke hat eine eigene Bezirksaktivengruppe. In diesen Gruppen treffen sich regelmäßig Mitglieder, die sich aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen oder auch eigene Aktionen planen und umsetzen möchten. Im Mai und Juni finden wieder Mitgliederversammlungen der jeweiligen Bezirke statt, zu der wir alle Mitglieder bereits jetzt herzlich einladen. Selbstverständlich erhalten alle noch eine separate Einladung mit genauem Datum, Ort und Uhrzeit. Die Termine finden Sie außerdem in den kommenden Ausgaben des MieterMagazins. Wir freuen uns aufss Kennenlernen!