Leserbriefe Dezember 2024

Die unter „Leserbriefe“ abgedruckten Beiträge sind Meinungsäußerungen von Leserinnen und Lesern zu Berichten im MieterMagazin und geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Sie können Ihren Leserbrief auf www.berliner-mieterverein.de/mietermagazin/leserbriefschreiben.htm eingeben oder per Post an den Berliner Mieterverein, Redaktion MieterMagazin, Spichernstraße 1, 10777 Berlin schicken.

Betr.: MieterMagazin 7+8/2024, Seite 14, Rosemarie Mieder: „Berlin ist auf dem Weg eines nachhaltigen Umgangs mit Wasser – Weil jeder Tropfen zählt“

Wärmerückgewinnung ist ein bedeutender Faktor

Da mehr als 70 Prozent des von den BWB gelieferten Wassers in den Wohnungen verbraucht wird und die Warmwasserbereitung in modernen Neubauten bereits mehr Energie verbraucht als die Raumheizung, ist es zu begrüßen, dass sich das MieterMagazin sich dieses Themas annimmt und in diesem Zusammenhang auch das Bild unserer ersten Grauwasserrecyclinganlage mit integrierter Wärmerückgewinnung aus dem Jahr 2010 abbildet – ein Projekt, das sich mittlerweile seit 14 Jahren hervorragend bewährt hat.

Die Entwicklung ist weiter gegangen, die Berlinovo hat das erkannt und diese Technologie für derzeit 1500 Studierende umgesetzt, um hier einen Beitrag zur Entlastung der Umwelt zu leisten und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.

Erwin Nolde, Berlin

Betr.: MieterMagazin 9/2024, Seite 14, Katharina Buri: „Scheinvermietung – Woran illegale Tricks und Maschen zu erkennen sind“

Eine Wohnung, drei Preise

Wie kann es sein, dass die Gesobau ein und dieselbe Wohnung in das Mietportal immomio dreimal einstellt und jedesmal mit einem höheren Mietpreis versieht? Erst zu 882,36 Euro, im letzten Inserat zu 988,46 Euro. Ich finde das unfassbar! Solch ein Vorgehen gehört verboten.

R. Abdelgader, Berlin

Betr.: MieterMagazin 9/2024, Seite 4, Leser:innen-Foto

Von wegen heimisch

Wenn ich „zum Leserfoto des Monats September 2024“ meine botanischen Kenntnisse anmelden darf: Auf dem Foto ist meines Erachtens kein „heimisches Farn-Gewächs“ zu sehen, sondern ein Asiatischer Götterbaum, eine invasive Pflanzenart.

Bernhard Feder, Berlin