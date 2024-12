Herzlichen Glückwunsch

Das langjährige Mitglied der BMV-Bezirksgruppe Mitte, Wilfried Jugl, feierte kürzlich seinen 85. Geburtstag, und die Bezirksleiter Daniel Diekmann und Thomas Meissner überreichten dem Jubilar einen Blumenstrauß. Jugl war über viele Jahre in der Bezirksgruppe Mitte aktiv, zwei Jahre lang leitete er sie. Engagiert war er auch als Mitarbeiter der Beratungszentren in der Müllerstraße und in der Schönhauser Allee. Ihm war es wichtig, stets das große Ganze im Blick zu haben und für die Mieterinnen und Mieter die Verhältnisse nachhaltig zu verbessern.

Wir gratulieren herzlich.

Vorstand und Geschäftsführung des BMV,

die Redaktion des MieterMagazins und

die Bezirksgruppe Mitte