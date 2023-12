Bedrohte Nahversorgung (1)

Jedem fällt es auf: Vertraute kleine Läden schließen, oft ziehen Filialläden oder Gastronomie ein. In einer dreiteiligen Serie stellt das MieterMagazin wichtige und gleichzeitig gefährdete Einrichtungen in typischen Wohnquartieren vor. Dieses Mal: Apotheken.

Für die wohnungsnahe Versorgung ist die Schließung der kleinen Geschäfte, Dienstleister und Praxen ein ernsthafter Verlust. „Nach 87 Jahren ist jetzt Schluss“, sagt die Apothekerin Ruth Hornemann und legt Medikamentenschachteln in eine Kiste. 1936 hatte ihr Großvater die „Luitpold-Apotheke“ übernommen, nun gibt ihr Bruder als Inhaber des Familienbetriebs auf: „Es rechnet sich einfach nicht mehr.“

Die Konkurrenz kommt online

In Berlin nimmt die Zahl der Apotheken stetig ab. Gab es 2007 noch 892 von ihnen, sind es aktuell noch 736. In diesem Jahr wurden bereits 13 geschlossen, während nur eine neu eröffnete. Als Ursache hierfür nennt die Apothekerkammer insbesondere den hohen Anteil älterer Inhaber:innen und nicht wirtschaftlich betreibbare Betriebsgrößen. Ein weiterer Grund liegt sicherlich auch im wachsenden Marktanteil von Online-Apotheken. Bei einer Umfrage der Online-Plattform Statista gaben 63 Prozent der Befragten an, regelmäßig Medikamente und Arzneimittel online zu bestellen. Doch als Notfallversorger und Hersteller individueller Medikamente ist die Apotheke unverzichtbar.

Viele Standorte fallen weg, wenn die alten Betreiber sich zur Ruhe setzen. Oft findet sich niemand, der die Apotheke weiterführen will.

„Für einen Nachfolger wäre die wirtschaftliche Unsicherheit groß“, weiß Apothekerin Hornemann. Vor allem stehen diejenigen, die ein Geschäft übernehmen, vor kräftigen Mietsteigerungen. Es gibt Fälle, in denen das Doppelte und sogar das Dreifache der bisherigen Miete verlangt wird. Häufig erwartet wird auch die Zustimmung zu einer Indexvereinbarung.

Da Gewerbemietverträge mit einer Frist von sechs Monaten ohne Begründung kündbar sind, schließen Apotheker meistens Verträge mit einer festen Befristung von fünf oder zehn Jahren ab. Oft wählen sie dabei ein Optionsmodell, bei dem der Mieter den Vertrag zum Ende der Frist entweder fortsetzen oder kündigen kann. Wie hoch die Miete bei einer Fortsetzung wird, bestimmt allerdings der Vermieter.

Laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände kommen in Berlin mittlerweile nur noch 21 Apotheken auf 100.000 Einwohner – der Bundesdurchschnitt liegt bei 23. Das führt zu immer weiteren Wegen und ist vor allem für Senioren ein Problem. Das PTA-Magazin, ein Apotheker-Fachblatt, weiß: „Bereits heute sind Menschen ab 60 Jahren die größte Zielgruppe in der Apotheke, und ihre Zahl wird laut Prognosen rasch weiter zunehmen.“

Mit der Luitpold-Apotheke hat nun eine weitere Versorgungseinrichtung ersatzlos geschlossen. „Aber wenigstens profitieren benachbarte Apotheken von einer Schließung, weil die Kunden dorthin wechseln“, hat Ruth Hornemann zum Schluss noch einen bitteren Trost parat.

Stefan Klein

Einspruch aus der Drogerie

Keine Apotheke, sondern eine Drogerie betrieb Werner Orlowsky ab 1960 in der Dresdener Straße 19 in Kreuzberg. Unpolitisch war er, doch in sein Geschäft kamen die Nachbarn und die Ladenbesitzer und erzählten von ihren Sorgen und Kümmernissen. Diese wurden größer, als 1969 die Straße durch den Bau des Neuen Kreuzberger Zentrums zur Sackgasse wurde und die Gewerbetreibenden um ihre Existenz fürchteten. Da wurde Orlowsky aktiv, gründete eine Gewerbeinitiative, engagierte sich zuerst im Mieterladen der Straße, später auch in der Hausbesetzerszene und wurde bekannt für seine besonnene Art zu vermitteln. Als die Alternative Liste, das West-Berliner Pendant zu den Grünen in Westdeutschland, in Kreuzberg 1981 ein entsprechendes Wahlergebnis einfuhr, setzte sie unter größtem Widerstand der anderen Parteien den parteilosen Werner Orlowsky für das Amt des Kreuzberger Baustadtrats durch. Orlowsky, 2016 verstorben, hätte am Ort seines früheren Wirkens heute wieder viel Anlass, sich einzumischen – die Missstände einst und heute ähneln sich – auch was das in unserem Beitrag aufgezeigte Gewerbesterben betrifft.

stk