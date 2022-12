Neue Wohngemeinnützigkeit

21.11.22

Familie auf Wohnungssuche in Charlottenburg gesucht.

Für ein Podcast-Projekt zum Berliner Wohnungsmarkt sucht das Podcast-Radio detektor.fm Familien, die in Charlottenburg leben und von dem angespannten Wohnungsmarkt betroffen sind, weil sie auf Wohnungssuche sind oder nicht wissen, ob sie in ihrer Wohnung bleiben können.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an Stephan Ziegert, Stephan.Ziegert@detektor.fm, Stichwort „Familie auf Wohnungssuche“

8.11.22

Das ZDF sucht für einen TV-Beitrag Mieter oder Eigentümer, die sich Sorgen angesichts der steigenden Energiepreise machen und gerne wissen würden, wie hoch ihre Einsparungen durch die geplante Gas- und Strompreisbremse wären.

Bei Interesse bitte eine E-Mail

an Jonas Helm,

Stichwort „steigenden Energiepreise“.