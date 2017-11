MieterMagazin 12/17, Inhalt in Kürze

Titel

Zimmer frei? Es gibt gute Gründe unterzuvermieten. Was dabei zu beachten ist, sagen wir Ihnen in unserer Titelgeschichte.

Hintergrund

In Waldesnähe wohnen – das klingt idyllisch, nach guter Luft, einem Blick ins Grüne und vielen Freizeitmöglichkeiten. Es kommt noch besser: Forscher haben herausgefunden, dass Stadtbewohner, die in der Nähe eines Waldes leben, vermutlich besser mit Stress umgehen können.

Beim Wohnungsbau wollen viele mitreden. Während die Immobilienwirtschaft vor zu viel Bürgerbeteiligung warnt und ein schlechtes Neubauklima beklagt, will der Senat möglichst viele Menschen zum Mitmachen bewegen und klare Beteiligungsgrundsätze festlegen.

Der Mieterschutz ist in Deutschland indirekt ein Kind des Ersten Weltkriegs. Die Reichsregierung verbesserte die rechtliche Situation der Mieter erheblich, um die Unterstützung des Volkes für den Krieg nicht zu verlieren. 1917 wurde eine allgemein gültige Mieterschutzverordnung in Kraft gesetzt, die der aktuellen Mietpreisbremse ähnelt.

Die Ankündigung einer Modernisierung verunsichert viele Mieter. Was zulässig ist und was nicht, erklärt das MieterMagazin deshalb in zehn Fragen und Antworten.

Vermieter und Mieter können in der Regel drei volle Kalenderjahre warten, bevor sie Zahlungsansprüche durchsetzen. Danach tritt gemäß § 199 BGB die sogenannte Silvesterverjährung ein.

Elektronische, programmierbare Thermostate machen das Heizen komfortabler und helfen Energie zu sparen. Manuell einzustellende elektronische Thermostate sind vor allem für diejenigen ideal, die im Wochenverlauf einen relativ konstanten Tagesablauf haben. Aber der Trend geht zur Steuerung der Heizung von unterwegs über die Smartphone-App.

Panorama

550 Euro oder 1200 Euro? Das war im vergangenen Jahr die Spanne für Heizkosten in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung mit Erdgasheizung. Wichtigster Grund für die großen Unterschiede ist der energetische Zustand des jeweiligen Gebäudes. Das zeigt der Heizspiegel 2017.

Der rot-rot-grüne Berliner Senat will laut seiner finanzpolitischen Schwerpunkte in den nächsten zwei Jahren den Wohnungsneubau beschleunigen, einkommensschwächeren Mietern einen kostenlosen Rechtsschutz geben und einen Runden Tisch zum Thema Wohnen einberufen.

Der Senat will die Wohnungsbauförderung ändern. Eine zusätzliche Förderkategorie soll auch Haushalten mit mittleren Einkommen ermöglichen, eine preisreduzierte Neubauwohnung zu beziehen. Das Gesamtvolumen der Förderung wird aber nicht erhöht. Der Berliner Mieterverein (BMV) lehnt das Modell deshalb ab.

Die vier Autorinnen haben in diesem Kompendium 1000 und mehr Ideen ihrer britischen Landsleute für ein schöneres Zuhause, sortiert nach Wohnbereichen, zusammengetragen.

Der Bundesrat hat auf Antrag der Länder Berlin, Brandenburg und Bremen eine Wende bei der Veräußerung bundeseigener Immobilien angemahnt. Nun ist der Bundestag am Zug.

Vor dem Einzug in eine Wohnung muss vieles durchgelesen und verstanden werden. Ohne ausreichende Deutschkenntnisse ist das kaum möglich. Deshalb brauchen Geflüchtete Hilfe. Nur so lernen sie ihre Rechte und Pflichten als Mieter kennen und integrieren sich gut in ihre Nachbarschaft.

Ein Projektteam aus Mitarbeitern des Instituts für Stadtforschung und Strukturpolitik (IfS) und des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung untersuchte die „Integration von Flüchtlingen in den regulären Wohnungsmarkt“. Ihr Fazit ist ernüchternd: „Die Integration in den Wohnungsmarkt gelingt nur ansatzweise, der Neubau von Sozialwohnungen kommt nur langsam voran.“

Kürzlich hat das Immobilienunternehmen TAG einen „Wohnungsmarktbericht Ostdeutschland“ vorgelegt, der die aktuelle Entwicklung der Miet- und Kaufpreise und die Wohnkostenbelastung in den neuen Bundesländern analysiert. Das Fazit ist nicht überraschend: In fast allen größeren Städten steigen die Mieten.

Tausende Berliner Transferleistungsbezieher erhalten mehr Zuschuss zur Miete. Das soll finanziellen Spielraum schaffen, Mietschulden vermeiden und vor Wohnungslosigkeit schützen. Für viele Haushalte reicht die Erhöhung jedoch nicht aus, kritisiert der Berliner Mieterverein.

Verbraucher dürfen Solarmodule zur privaten Stromerzeugung künftig direkt an den normalen Haushaltsstromkreis anschließen. Eine vereinfachte Norm macht die Nutzung von Mini-Solaranlagen auch durch Mieter nun erheblich einfacher.

Das Land Berlin plant, das Zweckentfremdungsverbot zu verschärfen. Insbesondere das Ferienwohnungsunwesen will der Senat eindämmen. Mit einem begrenzten Beherbergungszeitraum sollen kommerzielle Ferienwohnungsvermieter zurückgedrängt werden.

Was haben der kaputte Drucker, ein übervoller Kleiderschrank und eine viel zu hohe Stromrechnung gemeinsam? Antwort: Bei richtigem Umgang mit den Problemen lassen sich Ressourcen schonen.

Strom: Geben die Versorger ihre Kostensenkungen weiter? 2017 war der Strompreis so hoch wie noch nie. Bundesweit betrug er bei einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden 28,18 Cent je Kilowattstunde – 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: im europäischen Ausland betragen die Stromkosten im Schnitt 20,5 Cent. Im nächsten Jahr könnte der Strompreis auch hierzulande sinken – wenn die Versorger es wollen.

Mietrecht

Betriebskostenabrechnung

BGH vom 19.7.2017 – VIII ZR 3/17 –

Eigenbedarfskündigung

BGH v. 19.7.2017 – VIII ZR 284/16 –

Schönheitsreparaturen

BGH vom 20.9.2017 – VIII ZR 250/16 –

Haushaltsnahe Dienstleistungen

LG Berlin vom 18.10.2017 – 18 S 339/16 –

Optischer Mangel

AG Mitte vom 15.2.2017 – 7 C 137/16 –

Duldungsklage

AG Charlottenburg vom 22.5.2017 – 237 C 517/16 –

Bauliche Änderung durch Mieter

AG Mitte vom 28.3.2017 – 8 C 168/16 –

Mietpreisbremse

AG Neukölln vom 11.10.2017 – 20 C 19/17 –

Mietvertragsabschlussgebühr

AG Neukölln vom 11.10.2017 – 20 C 19/17 –

Anwaltskosten

AG Schöneberg vom 12.6.2017 – 16 C 50/17 –

Modernisierungsankündigung

AG Tempelhof-Kreuzberg vom 19.4.2017 – 2 C 207/16 –

Modernisierungsankündigung

AG Tempelhof-Kreuzberg vom 25.4.2017 – 24 C 224/16 –

Mieterhöhung

AG Wedding vom 10.4.2017 – 22a C 392/16 –

Service

Leserbriefe

Augenblicke – Leserfoto des Monats