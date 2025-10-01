Gerade in der anbrechenden dunkleren Jahreszeit sind nicht funktionierende Straßenlaternen ein Ärgernis. Störungen kann man der dafür zuständigen Stromnetz Berlin GmbH telefonisch, online oder auch per App melden.

Bei der Onlinemeldung kann man die betroffene öffentliche Straßenlaterne auf einer interaktiven Karte eintragen. Ist die Störung bereits erfasst, wird das – je nach Stand der Bearbeitung – durch einen gelben, blauen oder roten Pin zum Ausdruck gebracht. In diesem Fall wird die Erfassung abgebrochen. Erscheint ein grüner Pin heiß das, die Störung wurde noch nicht gemeldet, und man kann die erforderlichen Angaben eintragen. Die App „Lichtstörung“ bietet darüber hinaus die Funktion einer GPS-gestützten Standortsuche. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein Foto hinzuzufügen.

bl



www.stromnetz.berlin/technik-und-innovationen/stoerungsmanagement-beleuchtung

Telefonhotline 0800 110 20 10 Alle Infos zur Onlinemeldung und zur App:Telefonhotline 0800 110 20 10



