Wir trauern um Rechtsanwalt Werner Fiedler

Nach kurzer Krankheit ist im August unser Vertragsanwalt Werner Fiedler verstorben. Herr Fiedler, der auch als Mediator ausgebildet war, beriet seit 1994 für den BMV: zunächst in der Boxhagener Straße, später vor allem im Beratungszentrum Friedrichshain, dem Rathaus Pankow und der Florastraße. Er übernahm viele Jahre lang im Rahmen der Kooperation zwischen dem BMV und der Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH in Milieuschutzgebieten den mietrechtlichen Part – seit Corona telefonisch. Viele unserer langjährigen Mitglieder aus Pankow, Anwaltskolleginnen und -kollegen sowie die Mitarbeitenden der Mieterberatung Prenzlauer Berg GmbH werden sich an seine hilfsbereite und zuverlässige Art und überdies an einen stets freundlichen, zugewandten Menschen erinnern.

Vorstand und Geschäftsführung des Berliner Mietervereins