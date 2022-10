Seinen Sperrmüll loszuwerden ist in Berlin gar nicht so einfach. Anders als in den meisten Städten gibt es hier keine kostenlosen Abholtermine. Zwar ist die Abgabe in einem der Recyclinghöfe der Berliner Stadtreinigung (BSR) kostenlos, aber nicht jeder hat ein Auto. Ein neues Pilotprojekt der BSR will hier Abhilfe schaffen: eine App, über die sich Privatpersonen in Eigeninitiative für Fahrten zum Recyclinghof verabreden können.

Um eine selbstlose Nachbarschaftshilfe nach dem Motto „Ich fahr sowieso hin, also kann ich etwas mitnehmen“ handelt es sich jedoch nicht. Nachdem man eingestellt hat, was genau transportiert werden soll, gibt man an, wieviel man bereit ist, für die Hilfe zu zahlen. Von einem „geringen Obolus“ spricht die BSR. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass auch professionelle Entrümpler hier nach Kundschaft suchen. In Kooperation mit dem schwedischen Technologie-Anbieter Tiptapp ist die App Anfang Juni an den Start gegangen. Berlin ist nach Stockholm, London und Lissabon die vierte teilnehmende Stadt. Ziel ist es, die illegalen Ablagerungen im öffentlichen Raum einzudämmen und Autofahrten zu reduzieren. Mit der App können auch Artikel zum Verschenken angeboten oder nach einer Einkaufshilfe gesucht werden.

Birgit Leiß

Die App findet sich im Apple App Store beziehungsweise im Google Play Store unter dem Stichwort Tiptapp Weitere Infos unter

www.bsr.de/tiptapp-30830.php