MieterMagazin 10/20, Inhaltsverzeichnis

7.9.20

Für die Verbrauchersendung SUPER.MARKT sucht der RBB Mieterinnen und Mieter, die derzeit durch die Modernisierungen am Rosenfelder Ring in Lichtenberg betroffen sind. Auch von Modernisierung betroffenen Mieterinnen und Mieter an anderen Interessen können sich gern melden.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an

Service-redaktion@rbb-online.de

(Stichwort: “Sanierung”)

oder per Telefon unter 0170/5685403