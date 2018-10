Angebot der landeseigenen Wohnungsunternehmen

Dieses Projekt ist ein deutschlandweites Novum: 600.000 Berlinerinnen und Berliner haben ab jetzt die Chance, über Unternehmensgrenzen hinweg ihre Wohnung zu tauschen. Im September ging das neue gemeinsame Tauschportal der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften online.

Die eigene Wohnung ist viel zu groß, seit die Kinder aus dem Haus sind. Oder: Nachwuchs ist geplant, und die zwei Zimmer werden zu eng. Oder: Der neue Job liegt am anderen Ende der Stadt. Gute Gründe für eine neue Wohnung gibt es viele, aber wer gibt in Zeiten steigender Mieten schon freiwillig seinen Mietvertrag auf?

Hier setzt die neue Tauschbörse an, die Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher Mitte September eröffnet hat. Sie bietet Mietern der sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften Degewo, Gesobau, Gewobag, Howoge, Stadt und Land und WBM die Gelegenheit, eine Wohnung zu finden, die besser zur eigenen Lebenssituation passt – und das, ohne dass sich eine der beiden Nettokaltmieten verändert.

Wer die eigene Wohnung anbieten möchte, muss einen Account auf dem Tausch-Portal einrichten. Die Daten der eigenen Wohnung werden direkt aus der Datenbank des jeweiligen Wohnungsunternehmens übernommen, um ein Angebot zu erstellen. Über eine Suchmaske bekommt man passende Angebote angezeigt oder kann einen „Hinweisservice“ aktivieren. Bei der Abwicklung der nächsten Schritte bis zum Vertrag erhalten die Tauschpartner Unterstützung durch die Servicecenter der jeweiligen Unternehmen.

Drei Voraussetzungen gibt es: Wer seine Wohnung tauschen möchte, muss Hauptmieter sein und beim eigenen Wohnungsunternehmen mit den Kundendaten auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben – und der eigene Vertrag muss noch bestehen und darf nicht schon gekündigt sein.

Damit das Portal erfolgreich wird, braucht es viele Tauschwillige. Das will der Senat durch Werbung sicherstellen: Alle 300.000 Bestandsmieterhaushalte der Landeseigenen sollen per Flyer informiert werden, außerdem sind Aushänge und Hinweise in den Mitgliederzeitschriften geplant.

Katharina Buri

Das neue Online-Tauschportal für Mieter der Landeseigenen: www.inberlinwohnen.de/wohnungstausch Ebenfalls dort zu finden: Antworten auf die wichtigsten Fragen und ein Erklär-Video