Wohnungswechsel

In einem Fall sind die Kinder aus dem Haus und die eigene Wohnung ist plötzlich viel zu groß. Im anderen Fall steht der Zusammenzug mit dem Partner an, und es wird mehr Platz benötigt. Warum nicht einfach die Wohnung tauschen, um die Wohnungssuche auf dem angespannten Berliner Mietmarkt zu umgehen? Während dieser Weg in Deutschland immer noch ein Schattendasein fristet, wird er in Österreich längst erfolgreich praktiziert.

Die Nachfrage ist da: Auf dem Wohnungstausch-Portal „tauschwohnung.com“ suchen aktuell über 1000 Berliner eine Tauschwohnung. So gut der Tausch theoretisch klingt, so kompliziert kann die Realität sein. Nicht selten lehnen Privatvermieter einen Wohnungstausch ab, sind mit dem Tauschpartner nicht einverstanden oder kündigen für den Fall eines Mieterwechsels eine Mieterhöhung an.

Nicht viel besser ergeht es Mietern der städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Zwar bieten diese beispielsweise älteren Menschen, die sich verkleinern wollen, passende Wohnungen an. Die Mieteinsparungen sind aber in Zeiten explodierender Neuvertragsmieten meist gering oder bleiben ganz aus. Derzeit erarbeitet der Senat dazu mit seinen städtischen Unternehmen neue Regeln. Teure Umzugskosten und meist ein Wegzug aus dem vertrauten Kiez mindern den Anreiz weiter. Und so überlegt sich mancher, ob er sich mit einem Zuviel an Platz nicht doch arrangieren kann – mit verheerenden Folgen für den Mietmarkt: Größere Wohnungen für Familien sind rar.

So funktioniert es in Wien

Einen anderen Weg beschreitet die „Wiener Wohnen“, die größte kommunale Hausverwaltung Europas mit etwa 220.000 Wohnungen in der österreichischen Hauptstadt. Wer Mieter einer der sogenannten Gemeindewohnungen ist und durch eine Veränderung der eigenen Lebensumstände mehr oder weniger Platz benötigt, kann ein Gesuch aufgeben, das dann auf einer Online-Tauschbörse und in der hauseigenen Wohnungsinserate-Zeitschrift erscheint. Oder einfach auf ein bestehendes Angebot antworten. Findet sich ein Tauschpaar, treten beide Mieter direkt in den Mietvertrag des jeweils anderen ein.

Dass das so einfach geht, liegt auch daran, dass zwischen Deutschland und Österreich ein entscheidender Unterschied besteht: Während es hierzulande kein gesetzliches Anrecht auf Wohnungstausch gibt, ist dieses im Nachbarland in § 13 des Mietrechtsgesetzes geregelt. Es kann sogar in eine Genossenschafts- oder Privatwohnung getauscht werden.

Ein weiteres Angebot hält die „Wiener Wohnen“ für Ältere bereit: Die „Aktion 65 plus“ ermöglicht es Senioren, beispielsweise nach dem Auszug der Kinder in eine kleinere Wohnung zu wechseln. Dort bezahlen sie 35 Prozent weniger Kaltmiete, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, sie beispielweise zehn Jahre Hauptmieter in der bisherigen Wohnung waren und diese größer als 65 Quadratmeter ist.

* Name der Redaktion bekannt

Mit gutem Beispiel voran

Der Wohnungsbau-Verein Neukölln eG (WBV) mit knapp 6000 Wohnungen in sechs Berliner Bezirken bietet Tauschwilligen an: Wer länger als 20, 25 oder 30 Jahre in einer der genossenschaftlichen Wohnungen lebt und sich innerhalb des Bestands um mindestens ein Zimmer verkleinern will, bezahlt in der neuen Wohnung 20 bis 50 Cent pro Quadratmeter weniger als die Standardmiete.

Nicht weitreichend genug findet Mietervereins- und WBV-Mitglied Ulrich K.* dieses Angebot. Um einen Umzug in eine kleinere Wohnung wirklich attraktiv zu gestalten, schlägt er ein Tauschmodell wie das der „Wiener Wohnen“ vor. Der Genossenschaftsvorstand antwortete ihm mit dem Hinweis, es gebe auch mit der Treue-Nutzungsgebühr durchaus Beispiele, bei denen eine „Verkleinerung“ Kosten sparen würde – besonders bei langer Mietdauer. Außerdem müsse man in vielen Fällen bei Nutzerwechseln die Wohnungen modernisieren und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen nachweisen. Die Antwort enthielt aber auch das Versprechen, nachhaltig zu prüfen, ob das Wiener Modell eine Option für den WBV wäre.

Unter www.tauschwohnung.com und www.homeswopping.de finden sich zahlreiche Wohnungstauschangebote für Berlin und die Möglichkeit, selbst eine Anzeige zu schalten. Die Tauschplattform der Städtischen Wohnungsunternehmen ist zu erreichen unter www.inberlinwohnen.de Informationen zum Wiener Tauschmodell unter www.wienerwohnen.at/mieterin/tauschwechsel/wohnungstausch.html