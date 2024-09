Wir trauern um Edith Lünser

Die langjährige frühere Bezirksleiterin des Bezirks Treptow-Köpenick und Leiterin des Beratungszentrums Bahnhofstraße Edith Lünser ist Ende Juli 2024 im Alter von 92 Jahren verstorben. Sie gehörte zu den Pionieren des Mietervereins Berlin im Ostteil der Stadt, der in der Wendezeit entstand und sich bereits im Jahr 1990 mit dem Berliner Mieterverein im Westen zusammengeschlossen hat. Edith Lünser war für mehr als ein Vierteljahrhundert Bezirksleiterin. Insbesondere, wenn es um Gerechtigkeit für ältere und ärmere Menschen ging, wurde sie aktiv. Noch wenige Tage vor ihrem Tod war sie in unserer Geschäftsstelle. Man müsse der Deutschen Wohnen das Handwerk legen. Dabei ginge es ihr nicht um ihre eigene Angelegenheit.

Wir bedanken uns für das Wirken von Edith Lünser und verneigen uns vor der Verstorbenen. Wir werden sie in Erinnerung behalten.

Berliner Mieterverein

Vorstand, Geschäftsführung und Bezirksleitung Treptow-Köpenick