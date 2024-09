Leserfoto des Monats September 2024

Was Marco Babeck an dieser Berliner Altbaufront fotografiert hat, ist

Kein Bote des Klimawandels

sondern ein heimisches Farn-Gewächs, das sich seinen Platz zwischen Regenrohr und Fassadennische selbst gesucht hat.

Wenn Sie ebenfalls ein Bild zum Nachdenken, mit Witz oder aus ungewöhnlicher Perspektive rund um das Thema Wohnen aufgenommen haben, schicken Sie es mit einem von Ihnen gewählten Titel sowie Angaben zum Aufnahmeort und -datum an:

per Mail bmv@ berliner-mieterverein.de, per Post an Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1, 10777 Berlin.

Die Redaktion honoriert den Abdruck mit 40 Euro.