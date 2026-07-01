Ausstellung „Tapetenwechsel“

01.07.26:

Für ein Reportageprojekt sucht das rbb24-Inforadio eine Familie oder eine/n Alleinerziehende/n, die in einer zu kleinen Wohnung lebt/leben, gerne in eine größere umziehen möchte und keinen Anspruch auf einen WBS hat, also auf dem freien Markt etwas finden muss. Ideal wären Personen, die nicht deutlich, sondern eher knapp über der Einkommensgrenze liegen. Es geht um eine Radioreportage, also ohne Kamera – diese soll zwischen dem10. und dem 19. August produziert werden. Bei Interesse bitte melden unter: meinberlindeinberlin@rbb24inforadio.de

25.6.26

Spiegel-TV sucht für eine Reportage über den Vermieter Padovicz betroffene Mieter:innen, die über ihre Erfahrungen mit dem Vermieter berichten möchten.

Bei Interesse bitte eine Mail an die zuständige Redakteurin Frau Kosrzewa:

yuvina.kostrzewa@spiegel-tv.de.

24.6.26

Die Süddeutsche Zeitung sucht für einen Artikel Mieter:innen, die Wohngeld beziehen und sich über die angekündigten Kürzungen sorgen bzw. über ihre Erfahrungen mit dem Wohngeld berichten würden. Bei Interesse bitte eine Mail an die zuständige Redakteurin Frau Haaf: merdith.haaf@sz.de.

18.6.26

Für einen Artikel zum Thema Sozialwohnungen (wohnen mit WBS) ist die BILD-Zeitung auf der Suche nach Menschen, die mit WBS eine Wohnung suchen/gesucht haben und über ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten dabei berichten würden.

Bei Interesse bitte eine Mail an den zuständigen Redakteur Thomas Reichel: thomas.reichel@bild.de