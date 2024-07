Wir trauern um Hermann Behlau

Hermann Behlau ist nach schwerer Krankheit am 19. Juni 2024 verstorben. Am 28. April 1979 wurde er zusammen mit Horst Riese und Sybille Hardt in den Vorstand des Berliner Mietervereins gewählt und übte bis 1987 das Amt des Vorsitzenden aus. Sein großes Engagement brachte dem Mieterverein in dieser Zeit einen Zuwachs von 8000 auf 40 000 Mitglieder. Der BMV war Hermanns Leben, das MieterMagazin sein Projekt, das er maßgeblich aus der Taufe gehoben hat und bis zuletzt mit viel Herzblut, Zeitaufwand und Liebe zum Detail betreute. Außerdem wurde die Konzeption des BMV-Internetauftritts seine nächste Leidenschaft, für die er viele Arbeitsstunden aufbrachte. Während all der Jahre blieb sein Interesse an wohnungspolitischen Themen und den Aktivitäten unseres Vereins groß. Er verpasste keine Delegiertenversammlung und ließ auch keine Beiratssitzung aus. Man konnte mit Hermann Behlau lachen, diskutieren und streiten und neue Ideen entwickeln. Sein Herz schlug für den BMV. Wir werden ihn vermissen und sind in Gedanken bei seiner Familie.

Lesen Sie im nächstem MieterMagazin (9/2024) unseren ausführlichen Beitrag über Hermann Behlau und seine Arbeit für den BMV, die seinen Lebensweg bestimmte.

Vorstand und Geschäftsführung des Berliner Mietervereins,

Redaktion des MieterMagazins