Seitdem das Nachbarhaus abgerissen wurde, sind bei den Mieter:innen der Suarezstraße 26 in Charlottenburg die Heizkosten in die Höhe geschnellt, denn die Giebelwand war zur Außenwand geworden. Haben sie ein Recht auf Ausgleich?

Der Abriss der Suarezstraße 24 – ein Mietshaus mit 30 bezahlbaren Wohnungen – war höchst umstritten – letztendlich wurde er vom Verwaltungsgericht zugelassen. Seit Anfang 2025 steht die Suarezstraße 26 nun ohne das schützende Nachbargebäude da. Logische Folge: Der Heizverbrauch hat sich enorm erhöht. Rechtlich gesehen ist es zunächst einmal so, dass der Vermieter nur den Zustand schuldet, der zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes den Regeln der Baukunst entsprochen hat. Gedämmte Außenwände waren in den 1960er Jahren noch nicht vorgeschrieben. Gleichwohl geht aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hervor, dass ein Eigentümer, der ein an eine gemeinsame Giebelmauer angebautes Haus abreißt, für eine ausreichende Feuchtigkeitsisolierung Sorge tragen muss (BGH vom 18. Februar 2011 V ZR 137/10). Voraussetzung ist allerdings, dass es sich um eine so genannte halbscheidige Giebelwand handelt (auch Nachbarwand oder Kommunmauer genannt). Sie steht exakt auf der Grundstücksgrenze und gehört beiden Eigentümer:innen gemeinschaftlich. Eine Grenzwand dagegen steht komplett auf einem Grundstück. Um welche Art es sich im Fall Suarezstraße verhält, lässt sich ohne Einsicht in die Baupläne nicht sagen.

Einen Anspruch auf Mietminderung hält man beim Berliner Mieterverein bei beiden Konstellationen für möglich, wie Geschäftsführer Sebastian Bartels erklärt: „Bei der Mietminderung kommt es ja nicht darauf an, ob der Eigentümer für irgendetwas verantwortlich ist, sondern nur darauf, dass der Istzustand der Wohnung negativ vom vertraglichen Sollzustand abweicht. Das wären hier die nach dem Abriss entstandenden hohen Heizkosten“.

Für das Eckgrundstück Suarezstraße 24/25 ist ein achtgeschossiger Neubau mit 57 Wohnungen geplant. Der Bauantrag wird derzeit geprüft.

Birgit Leiß



