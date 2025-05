Tag der Städtebauförderung

Mit Mitteln der Städtebauförderung wurden in den vergangenen Jahren über 200 Orte für die Nachbarschaft, etwa Kinder- und Jugendzentren sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen saniert oder neu gebaut. Außerdem wurden 135 Grünflächen neu angelegt oder verbessert und 55 Projekte rund um Sport und Bewegung gefördert.

Wer sich die Ergebnisse anschauen möchte, hat am 10. Mai Gelegenheit dazu. Mehr als 400 Besichtigungen, Mitmachaktionen und Straßenfeste stehen auf dem Programm, von der Samentauschbörse im Harzer Kiez über ein Lesefest auf dem Hertzbergplatz bis hin zum Rundgang mit Stadtplaner:innen durch den geplanten „Pocket-Park“ an der Langhansstraße in Weißensee.

Das Städtebauförderprogramm gibt es seit 1971. Seitdem haben Bund und Land über 4 Milliarden Euro in die Verbesserung der Berliner Kieze investiert.

bl



Samstag, 10. Mai 2025

tag-der-staedtebaufoerderung.berlin.de

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, für einige ist eine Anmeldung nötig Tag der StädtebauförderungSamstag, 10. Mai 2025Alle Veranstaltungen sind kostenlos, für einige ist eine Anmeldung nötig