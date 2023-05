MieterMagazin 5/23, Inhaltsverzeichnis

12.4.23

Das ARD-Mittagsmagazin sucht Seniorinnen oder Senioren in Berlin, die gerne in eine kleinere Wohnung ziehen würden – dies aber aus verschiedenen Gründen nicht umsetzen können. Welche Gründe sind das? Möchten Sie Ihre vertraute Umgebung nicht aufgeben? Ist Ihnen der Aufwand eines Umzugs zu groß? Oder haben Sie Sorgen vor höheren Kosten …?

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Mittagsmagazin“ an ard-aktuell@rbb-online.de

Bitte nennen Sie uns Ihren Namen, Alter, Wohnort und Ihre Telefonnummer.

23.3.23

Probleme bei der Wohnungssuche?

Für einen Beitrag in den RTL-Magazinen suchen wir Einzelpersonen oder Paare, die derzeit auf Wohnungssuche sind und dabei schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil z.B. möblierte Wohnungen zu sehr hohen (Zwischen-)Mieten angeboten werden oder der Abschlag für die abgenutzte Küche extrem hoch ausfällt.

Möchten Sie uns Ihre Geschichte erzählen? Dann schreiben Sie eine Mail mit dem Stichwort „Wohnung“ an lisa.uriel@rtl.de. Bitte schicken Sie uns Ihren Namen, Alter, Wohnort sowie eine Telefonnummer und erzählen Sie uns in wenigen Sätzen, was Sie aktuell auf der Wohnungssuche erlebt haben.