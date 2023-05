Sperrmüll ist für viele ein leidiges Thema: Für die Abholung werden Kosten fällig, oder man benötigt ein Auto, um ausrangierte Möbel oder Elektrogeräte zum nächsten Recyclinghof zu fahren. Unter anderem daraus resultiert der „Wildwuchs“ auf den Straßen: illegal abgestellter Sperrmüll. BSR und Bezirksämter möchten dem gemeinsam entgegenwirken und veranstalten sogenannte „Kieztage“.

Bei diesen Aktionstagen vor Ort können Bürger:innen an festgelegten Terminen und Orten in ihrer Nähe Sperrmüll abgeben. Ein entsprechender Pilotversuch war so erfolgreich, dass das Angebot 2023 und 2024 nun ganzjährig auf alle Bezirke ausgeweitet wird. Angenommen werden Möbel, Elektrogeräte und Alttextilien – Schadstoffe hingegen nicht.

„Sperrmüll abladen, Fundstücke einladen“ lautet das Motto, denn fast jeder Kieztag bietet auch einen Tausch- und Verschenkmarkt an, bei dem abgegebene Gegenstände direkt eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer finden können. So soll auch Verschwendung entgegengewirkt werden. Die Termine fürs erste Halbjahr 2023 hat die BSR bereits auf ihrer Website veröffentlicht, je nach Bezirk sind es drei bis zehn halbtägige Aktionen an unterschiedlichen Standorten. Nur Charlottenburg-Wilmersdorf ist in der Liste aktuell nicht zu finden – hier habe das Bezirksamt noch keine Termine festgelegt, so die BSR auf Nachfrage.

Katharina Buri



www.bsr.de/meinkieztag Termine, Orte und weitere Informationen zu den Sperrmüll-Kieztagen finden sich unter