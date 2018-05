MieterMagazin 5/18, Inhalt in Kürze

Titel

Das Corbusierhaus wurde bei seiner Entstehung vor 60 Jahren von einigen als Aufbruch bejubelt und von anderen als Wohnmaschine geschmäht. Das MieterMagazin berichtet aus seinem Innenleben.

Hintergrund

Eine Stadt ist nie fertig. Sie wächst und wandelt sich – das war immer so. Nur dass die Digitalisierung heute alles viel schneller geschehen lässt. Ein Gespräch mit dem Stadtentwickler und Resilienzforscher Jochen Rabe.

Die Entscheidung zu Beginn der 1970er Jahre, Wohnhäuser für Senioren zu bauen, war eine wirklich große soziale Leistung. Es hatte gleich mehrere Vorteile: Die Älteren blieben meist im Kiez, hatten bezahlbaren Wohnraum und Hilfen im Haus. Auch wenn oder gerade weil durch die zwischenzeitliche Privatisierung vieles verloren ging, lassen sich die jetzigen Bewohner von schlampigen Vermietern und gierigen Investoren nicht alles gefallen.

James Friedrich Ludolph Hobrecht wurde im Jahr 1869 zum leitenden Techniker für den Bau eines Entwässerungssystems berufen. Damals hatte Berlin noch weniger als eine Million Einwohner. Heute sind es 3,7 Millionen. Aus dieser Zahl, aber auch aus neuen Normen und dem Klimawandel, resultieren neue Anforderungen an die Abwasserentsorgung und -reinigung. Die Abwasserentsorgung auch eine entscheidende Position in den Betriebskostenabrechnungen.

Panorama

Mehr als 220 Initiativen und Organisationen hatten für den 14. April zu einer Demonstration in Berlin gegen spekulative Aufwertung und Vernichtung preiswerten Wohnraums sowie die damit verbundene Verdrängung von Mietern aufgerufen. Auch der Berliner Mieterverein hat die Demonstration unterstützt. Nach Angaben der Veranstalter sind rund 25 000 Menschen diesem Aufruf gefolgt – ein überwältigendes Signal an die Politik, sich endlich um eine sichere Wohnraumversorgung für alle zu kümmern.

Mieterdaten sammeln sich auf den Computern von Vermietern, Hausverwaltungen und Ablesefirmen an. Ein neues europäisches Datenschutzrecht erhöht nun die Verantwortung für die sensiblen Informationen. Es legt fest, was dort wie lange gespeichert werden darf und wann die Löschtaste zu bedienen ist.

Jährlich fließen in Berlin rund 130 Millionen Euro Städtebaufördermittel in die Quartiere, um dort die Lebensqualität zu erhöhen. Etwa 1,1 Millionen Berliner leben in Stadtteilen, in denen mit Hilfe dieses Bund-Länder-Programms Grünflächen erneuert, öffentliche Plätze verschönert oder Nachbarschaftsaktivitäten unterstützt werden.

Die ehemalige Alliiertensiedlung in Westend wird nun doch abgerissen. 212 bezahlbare Wohnungen verschwinden zugunsten eines Neubaus, der für die bisherigen Mieter vor allem eines bedeuten wird: höhere Mieten. Kein Wunder, dass nicht jeder mit dem Deal zwischen Bezirk und Deutsche Wohnen zufrieden ist.

Das „Hiatus“ im Buchtitel bezeichnet im Lateinischen eine Lücke, eine Öffnung, einen Spalt. Der Terminus „Lückenbauten“ hat angesichts immer knapper werdenden Baulandes längst Eingang ins Vokabular der Stadtplaner und Architekten gefunden.

Die größte Verdrängungsgefahr ist für die Mieter des Hauses Eisenbahnstraße 2/3, Ecke Muskauer Straße 10 gebannt. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hat das Vorkaufsrecht ausgeübt – ungewöhnlicherweise zugunsten eines privaten Dritten.

Der Berliner Senat hat die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung um weitere fünf Jahre verlängert. Die Mieten dürfen demnach innerhalb von drei Jahren höchstens um 15 Prozent steigen.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat dem Bezirk Spandau das Planungsverfahren für ein Wohngebiet in der Wasserstadt Oberhavel entzogen. Der Spandauer Baustadtrat sträubt sich dagegen, die Quote für Sozialwohnungen vertraglich festzuschreiben. Der Senat fürchtet, dass dadurch das Modell der kooperativen Baulandentwicklung in ganz Berlin gefährdet wird.

Wie soll eine Beteiligung an Projekten der Stadtgestaltung und -entwicklung künftig ablaufen? Politik, Verwaltung und die sechs kommunalen Wohnungsunternehmen haben sich darauf geeinigt, dass Berlinerinnen und Berliner in Abstimmungsprozesse über geplante Neubauvorhaben einbezogen werden.

Der Fall Perleberger Straße 50 in Moabit macht fassungslos. Da steht ein Mietshaus seit mindestens zehn Jahren leer. Doch auch mit dem verschärften Zweckentfremdungsgesetz sieht sich der Bezirk außerstande, für die Wiedervermietung der Wohnungen zu sorgen.

Kräuter ziehen, Sonnenbaden und am Wochenende grillen – der Balkon ist für viele Großstädter die eigene, grüne Oase. Dabei können die paar Quadratmeter Wohnfläche unter freiem Himmel ganz schön teuer zu Buche schlagen: Bis zu rund einem Drittel mehr zahlen Mieter für Immobilien mit Balkon oder Loggia im Mittel – in Berlin immerhin noch plus 9 Prozent.

BBU-Neubaukonferenz: Bessere Kooperation – bessere Baubilanz? Berlin braucht preiswerte Wohnungen – aber die Baugenehmigungen gehen sogar zurück. Was verbessert werden muss, diskutierten Wohnungswirtschaftler mit Vertretern der Baubranche und der Politik.

weiter Mietrecht

Untermietzuschlag

LG Berlin vom 21.11.2017 – 67 S 212/17 –

Modernisierungsankündigung

LG Berlin vom 10.1.2018 – 18 S 278/14 –

Untermietzuschlag

LG Berlin vom 12.1.2018 – 65 S 427/16 –

Kürzungsrecht

LG Berlin vom 16.1.2018 – 63 S 91/17 –

Modernisierungsmieterhöhung

LG Berlin vom 18.1.2018 – 67 S 268/17 –

Modernisierungsmieterhöhung

AG Charlottenburg vom 6.12.2017 – 215 C 274/17 –

Einbauküche

AG Neukölln vom 14.11.2017 – 18 C 182/17 –

Berliner Mietspiegel; Mietpreisbremse

AG Schöneberg vom 20.9.2017 – 7 C 118/17 –

Berliner Mietspiegel

AG Schöneberg vom 10.1.2018 – 14 C 139/17 –

Outsourcing

AG Spandau vom 13.9.2017 – 4 C 342/16 –

Sozialer Wohnungsbau

AG Tempelhof-Kreuzberg vom 22.6.2017 – 18 C 116/14 –

Kinderwagenbox

AG Tempelhof-Kreuzberg vom 11.12.2017 – 13 C 61/17 –

Service

Leserbriefe

Augenblicke – Leserfoto des Monats

Ausstellung: Lichtzeichnungen – Fotografie von Claudia Haarmann