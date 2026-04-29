Große Mietendemo am 5. September

Wohnungen für Alle statt Millionen für Wenige.

Wir sind die 85 % – die Mieterinnen und Wohnungslosen Berlins!

Raus auf die Straße, komm kurz vor der Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus zur großen Demonstration gegen die Wohnungskrise:

Wann? Samstag, 05. September 2026, 13 Uhr

Wo? Vor dem Roten Rathaus, 10178 Berlin-Mitte

Aufruf des Bündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn

Die Miete frisst das Leben auf:

Schon wieder eine Mieterhöhung? Völlig undurchsichtige Betriebskosten? Fahrstuhl schon seit Monaten kaputt? Die Tochter will ausziehen, findet aber nix? Eigenbedarfskündigung im Briefkasten, dir dreht sich der Magen um? Obdachlos und keine Aussicht auf eine Wohnung? Das zweite Kind kommt, aber die Wohnung ist zu klein?

Die Politik hat das Treiben der Konzerne und Vermieter:innen seit Jahrzehnten aktiv unterstützt und wir müssen es ausbaden. Wenn auch du davon genug hast, dann bist du auf der Demo genau richtig! Der Ärger und die Wut müssen raus, alleine ist das nicht mehr auszuhalten.

Dabei wäre es so einfach: Mieter:innenrechte stärken; die Wohnraumversorgung nicht dem privaten Profit überlassen, die fetten Immobilienkonzerne enteignen, bezahlbare kommunale Wohnungen für Alle bauen und nicht Luxuslofts für ein paar Reiche, die Wohnungslosigkeit beenden und Eigenbedarfskündigungen verbieten.

Damit wir in unserem Zuhause und unseren Kiezen bleiben können, mit unseren Nachbar:innen in Sicherheit und ohne Angst leben — in einer lebenswerten Stadt für Alle.

Komm zur Demonstration! Bring deine Familie, Nachbar:in, Freunde und Arbeitskolleg:innen mit. Je mehr wir sind, desto stärker sind wir, desto mehr Druck erzeugen wir. Wir sehen uns am 05.09., vor dem Roten Rathaus, Berlin-Mitte!

13 Uhr: Auftaktkundgebung vor dem Roten Rathaus, Abschlusskundgebung mit Bühne auf dem Rosa-Luxemburg-Platz.

Route

Auftakt-Kundgebung

13.00 Uhr

Rotes Rathaus

Route

Rathausstraße rechts in die Spandauerstraße

rechts in die Karl-Liebknechtstraße

rechts in die Alexanderstraße

links in die Otto-Braun-Straße

links in die Mollstraße, geradeaus in die Torstraße

links in die Rosa-Luxemburgstraße

Abschluss auf dem Rosa-Luxemburg-Platz mit Bühne

Material

Wer den Flyer für die Mietendemo selbst verschicken oder ausdrucken will, kann ihn hier herunterladen.





