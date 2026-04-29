Große Mietendemo am 5. September

Wohnungen für Alle statt Millionen für Wenige.
Wir sind die 85 % – die Mieterinnen und Wohnungslosen Berlins!
Raus auf die Straße, komm kurz vor der Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus zur großen Demonstration gegen die Wohnungskrise:
Wann? Samstag, 05. September 2026, 13 Uhr
Wo? Vor dem Roten Rathaus, 10178 Berlin-Mitte
Aufruf des Bündnisses gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn
Die Miete frisst das Leben auf:
Schon wieder eine Mieterhöhung? Völlig undurchsichtige Betriebskosten? Fahrstuhl schon seit Monaten kaputt? Die Tochter will ausziehen, findet aber nix? Eigenbedarfskündigung im Briefkasten, dir dreht sich der Magen um? Obdachlos und keine Aussicht auf eine Wohnung? Das zweite Kind kommt, aber die Wohnung ist zu klein?
Die Politik hat das Treiben der Konzerne und Vermieter:innen seit Jahrzehnten aktiv unterstützt und wir müssen es ausbaden. Wenn auch du davon genug hast, dann bist du auf der Demo genau richtig! Der Ärger und die Wut müssen raus, alleine ist das nicht mehr auszuhalten.
Dabei wäre es so einfach: Mieter:innenrechte stärken; die Wohnraumversorgung nicht dem privaten Profit überlassen, die fetten Immobilienkonzerne enteignen, bezahlbare kommunale Wohnungen für Alle bauen und nicht Luxuslofts für ein paar Reiche, die Wohnungslosigkeit beenden und Eigenbedarfskündigungen verbieten.
Damit wir in unserem Zuhause und unseren Kiezen bleiben können, mit unseren Nachbar:innen in Sicherheit und ohne Angst leben — in einer lebenswerten Stadt für Alle.
Komm zur Demonstration! Bring deine Familie, Nachbar:in, Freunde und Arbeitskolleg:innen mit. Je mehr wir sind, desto stärker sind wir, desto mehr Druck erzeugen wir. Wir sehen uns am 05.09., vor dem Roten Rathaus, Berlin-Mitte!
13 Uhr: Auftaktkundgebung vor dem Roten Rathaus, Abschlusskundgebung mit Bühne auf dem Rosa-Luxemburg-Platz.
Route
Auftakt-Kundgebung
13.00 Uhr
Rotes Rathaus
Route
Rathausstraße rechts in die Spandauerstraße
rechts in die Karl-Liebknechtstraße
rechts in die Alexanderstraße
links in die Otto-Braun-Straße
links in die Mollstraße, geradeaus in die Torstraße
links in die Rosa-Luxemburgstraße
Abschluss auf dem Rosa-Luxemburg-Platz mit Bühne
Material
Wer den Flyer für die Mietendemo selbst verschicken oder ausdrucken will, kann ihn hier herunterladen.
29.04.2026