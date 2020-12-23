Korona ve Mieterverein

Korona ve kiracılar için danışmanlık:

Size hizmet vermeye devam ediyoruz!

Sevgili üyelerimiz ve danışmalık almak isteyenler,

Korona virüsünün daha fazla yayılmasını önlemek ve risk grubundaki insanları korumak için alınan koruma tedbirlerinden dolayı danışmanlık hizmetimizi yeniden düzenledik.

Çok kapsamlı hijyen konseptimize rağmen COVID-19 enfeksiyonlarının aşırı yükselmesinden kaynaklı bizzat danışma merkezlerimize gelmeniz yerine öncesinden 22626-0 numaralı telefon hattımızdan randevu yaparak kapsamlı bir telefon danışmanlığı almanızı öneriyoruz. Telefonla yapılacak olan bu kapsamlı danışmanlık için bize E-Posta (adres: unterlagen@berliner-mieterverein.de) yoluyla öncesinden belgelerinizi gönderebilirsiniz. Konu bölümüne lütfen soyadınızı ve üyelik numaranızı yazın ve eklerde alışılagelmiş olan PDF, Office dosyalarını ve JPEG formatlarını kullanın. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yüz yüze yapılan kira hukuku danışmanlığı ve enerji danışmalığı hizmetlerimiz devam ediyor ancak bunun için her zaman olduğu gibi bize telefon ederek bir randevu almanız şart. Maalesef hala randevu almaksızın anında danışma hizmeti verilemiyor.

Tüm randevuları 030-226 260 telefon hattımızı arayarak yapın lütfen.

Danışma merkezlerimizde sağlığınızın korunması için gerekli olan tüm tedbirleri aldık. Enfeksiyon riskini azaltmak için ağız ve burun maskesi takılmak ve aynı haneden olmayan kişiler arasında 1,5 metre mesafe bırakılmak zorundadır.

Mümkünse randevuya yalnız gelmenizi rica ediyoruz.

Randevuya zamanında fakat randevu saatinden çok kısa bir süre önce gelmenizi rica ediyoruz.

Öksürük ve ateş gibi belirtileriniz varsa lütfen evde kalın ve telefonla yapılan hukuk danışmanlığından yararlanın.

Test yaptırıp henüz sonucunu almadıysanız da lütfen evde kalın ve telefonla yapılan hukuk danışmanlığından yararlanın.

Spichernstraße 1 adresinde bulunan merkezimizde görüşme saatleri eskisi gibi Pazartesi‘den Çarşamba’ya kadar saat 9-18.30 arası, Perşembe saat 9-19 arası, Cuma saat 9-17 arası, Cumartesi saat 9-13 arasıdır. Ancak burada da randevu alınmadan kira hukuku danışmanlığı yapılmıyor.

Telefon hattı: 030-226 260.

Diğer danışmanlık hizmetleri:

Diğer danışma merkezleri bundan böyle açıktır.

Misafir olarak diğer kurumlarda yer alan „küçük danışma merkezlerimiz“in çoğu da açıktır. Yalnızca buralarda ziyaretçi sayısı az olduğundan öncesinden randevu almadan da danışmanlık almak mümkündür. Mekanlarda aynı anda birçok kişinin bir arada bulunması kısmen çok kısıtlıdır. Bundan dolayı gerektiğinde kurumun önünde beklemek zorunda kalabileceğinizi dikkate alın. Tabii ki burada da hijyen kurallarına uyulmak zorundadır. Birçok danışma merkezinde var olan yaptırımlardan dolayı her bir danışma görüşmesinde yalnızca bir kişi bulunabilir. 030-226 260 numaralı telefon hattımızdan da bilgi alabilirsiniz.

bundan böyle açıktır. Misafir olarak diğer kurumlarda yer alan „küçük danışma merkezlerimiz“in çoğu da açıktır. Yalnızca buralarda ziyaretçi sayısı az olduğundan öncesinden randevu almadan da danışmanlık almak mümkündür. Mekanlarda aynı anda birçok kişinin bir arada bulunması kısmen çok kısıtlıdır. Bundan dolayı gerektiğinde kurumun önünde beklemek zorunda kalabileceğinizi dikkate alın. Tabii ki burada da hijyen kurallarına uyulmak zorundadır. Birçok danışma merkezinde var olan yaptırımlardan dolayı her bir danışma görüşmesinde yalnızca bir kişi bulunabilir. 030-226 260 numaralı telefon hattımızdan da bilgi alabilirsiniz. Kısa telefon danışmanlığı

030-226 26-152 numaralı telefondan Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 13 ile 16 arası ile Pazartesi ve Perşembe günleri saat 17 ile 20 arası danışmanlık alabilirsiniz (bu durumda maalesef belgeler incelenemez).

030-226 26-152 numaralı telefondan Pazartesi gününden Cuma gününe kadar saat 13 ile 16 arası ile Pazartesi ve Perşembe günleri saat 17 ile 20 arası danışmanlık alabilirsiniz (bu durumda maalesef belgeler incelenemez). E-Posta yoluyla danışmanlık/yazılı başvurula

E-Posta yoluyla veya Berliner Mieterverein, Spichernstraße 1, 10777 Berlin adresine mektupla yaptığınız başvurulara yazılı cevap verilir

Reiner Wild adına

– Müdür –



