Ob Mehrgenerationenhaus, Cohousing, WG oder Wohnprojekt: Wohnen in Gemeinschaft ist im Trend. Viele Mieter:innen scheuen sich jedoch davor, Geld und Energie in ein Projekt zu stecken, das am Ende womöglich scheitert. Abhilfe schaffen will hier ein aktuelles Buch aus dem oekom-Verlag, das sich auf über 330 Seiten den wichtigsten Fragen rund ums gemeinschaftliche Wohnen widmet.

Autor Heinz Feldmann ist Experte – der ehemalige Konzernmanager, inzwischen selbsterklärter Öko- und Gemeinwohlunternehmer, lebt seit 2009 im preisgekrönten Wohnprojekt Wien, das er selbst mitgegründet hat. Das Buch nimmt Gruppenfindung, Gemeinschaftsbildung und Organisation ebenso unter die Lupe wie Rechtsformen, Finanzen und den Bauprozess. Einige der vorgestellten alternativen Methoden wie „Dragon Dreaming“, die Einführung eines Redestabs oder Pinakarri, das „tiefe Zuhören“ der Aborigines, muten vielleicht etwas befremdlich an. In Kombination mit handfesten Checklisten, Expert:innen-Interviews und vielen Downloads (via QR-Codes) wird das Buch aber inhaltlich rund. Wer ein gemeinschaftliches Wohnprojekt anstoßen, in ein solches einsteigen oder es begleiten möchte, für den dürfte das Buch eine kleine Schatztruhe sein.

kb