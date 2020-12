11.11.20

Der RBB sucht für die Sendung Kontraste am 10.12.20 sowie für die Reportage „Kontraste – die Reporter“ am 1.12.20 Mieterinnen und Mieter, die von einer nach dem Mietendeckel möglichen Absenkung profitieren werden oder seit März einen neuen Mietvertrag unterschrieben haben, in dem eine Schattenmiete vereinbart ist.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an daniel.donath@rbb-online.de