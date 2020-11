Beratungstipp

Nicht erst seit Corona stehen viele kleine Läden und Kultureinrichtungen mit dem Rücken an der Wand. Steigende Mieten und kurze Vertragslaufzeiten sind die größten Probleme. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat daher im September eine Beratungshotline für von Verdrängung bedrohtes Kleingewerbe eingerichtet.

Gewerbemieter aus dem Bezirk können sich telefonisch melden, die Beratung kann dann auch vor Ort in den Betrieben stattfinden. Zum kostenlosen Angebot gehört nicht nur die Überprüfung des Mietvertrags, sondern auch ein Blick auf die Wirtschaftlichkeit sowie ein Coaching. Falls gewünscht gibt es Beistand bei den Verhandlungen mit dem Vermieter, etwa über die Verlängerung des Vertrags oder eine Mieterhöhung. Die Beratung richtet sich ausdrücklich nur an kleine Gewerbetreibende, soziale Einrichtungen sowie Kulturbetriebe mit Standort in Friedrichshain-Kreuzberg.

bl

Tel. 235 932 932 (jeden Werktag außer Mittwoch von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr) Infos für Gewerbemieter im BMV unter

www.berliner-mieterverein.de/beratung-und-service/persoenliche-rechtsberatung/gewerbemieter.htm