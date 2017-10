MieterMagazin 10/17, Inhalt in Kürze

Titel

Die Prognosen sind alarmierend: Rekordregen und nie dagewesene Hitzewellen sagen Klimaforscher der Hauptstadt voraus. Somit werden Starkregen wie im vergangenen Sommer, die bei der Feuerwehr den größten Ausnahmezustand seit 20 Jahren auslösten, immer häufiger auftreten. Berlin muss sich auf die Folgen des Klimawandels einstellen.

weiter

Hintergrund

Die Kreuzberger Otto-Suhr-Siedlung ist eine jener schmucklosen Sozialbausiedlungen, in die lange Zeit kaum jemand ziehen wollte. Doch in einem der laut Berlins Sozialstrukturatlas ärmsten Kieze stehen die Zeichen mittlerweile auf Verdrängung und Aufwertung. Was für viele Bewohner seit Jahrzehnten ihr Zuhause ist, dient ihrem Vermieter als „reine Geldmaschine“, wie einige Mieter sagen.

weiter

Die Immobilienkaufpreise steigen in Ballungsräumen und Boom-Städten weiter an. Auch die Mieten legen dort enorme Sprünge hin. Doch mittlerweile geht die Schere zwischen Kaufpreis- und Mietenanstieg auseinander. Experten sehen darin einen Hinweis auf einen überhitzten Immobilienmarkt. Bildet sich dort ein „Blase“?

weiter

Bürger mit ausländisch klingenden Namen haben auf dem Wohnungsmarkt deutlich schlechtere Chancen als Bewerber mit deutschen Namen. Was schon immer vermutet wurde, bestätigt jetzt eine großangelegte Studie. Auch Rentner und Behinderte kommen bei der Vergabe von Wohnungen oft nicht in die engere Wahl. Das sind eindeutige Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

weiter

„Die Moabiter können stolz auf die Turmstraße sein, die sie zu Recht als ihren Kurfürstendamm bezeichnen“, heißt es in einem Rundfunkbeitrag aus dem Jahre 1964. Damals schlenderten gutgekleidete Herrschaften in Hut und Pelzmantel über den Prachtboulevard, in dem sich ein namhaftes Fachgeschäft an das andere reihte. Diese Zeiten sind vorbei. Heute wird Moabits wichtigste Einkaufsstraße mit Drogenhandel, Bandenkriminalität und Niedergang assoziiert. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt eine Straße mit ganz eigenem Charme, geprägt von Menschen mit Ecken und Kanten.

weiter

Ein Paar bewohnt gemeinsam eine Wohnung. Es kommt zur Trennung und damit zur Frage, was mit dem Mietverhältnis über die gemeinsam bewohnte Wohnung passiert. Zu unterscheiden sind die folgenden Konstellationen, wobei es meist eine Rolle spielt, ob die Partner miteinander verheiratet sind oder nicht.

weiter

Immer wieder werden Mieter von der Insolvenz ihres Vermieters überrascht und bangen dann um ihre Mietkaution und die Betriebskostenvorauszahlungen. Mit ein bisschen Vorsorge und Achtsamkeit lässt sich das Verlustrisiko jedoch stark begrenzen.

weiter

Panorama

Eine neue Masche zur Umgehung der Mietpreisbremse hat sich offenbar die Firma „Beta Immobilien GmbH“ ausgedacht. Bei Mietvertragsabschluss soll eine Zusatzvereinbarung unterschrieben werden, mit der sich die im Mietvertrag angegebene Nettokaltmiete beträchtlich erhöht.

weiter

„Umweltschonend mobil, lärmarm, grün, kompakt und durchmischt“ soll sie sein, die „Stadt für Morgen“.

weiter

Die Vorgänge um die Immanuelkirchstraße 35 machen fassungslos. Da wird trotz Milieuschutz eine Kernsanierung genehmigt, die nicht nur die Mieten vervielfacht, sondern dem Eigentümer auch die Möglichkeit einer Verwertungskündigung in die Hand gibt. Trotzdem ist sich das zuständige Bezirksamt keiner Schuld bewusst.

weiter

Das Oberlandesgericht Hamm hat entschieden, dass Fernwärmeversorger ihre allgemeinen Preise nicht im Internet veröffentlichen müssen.

weiter

Der Bezirk Pankow hat mit der Deutsche Wohnen eine Vereinbarung über eine sozialverträgliche Sanierung geschlossen. Ob man den umstrittenen Immobilienkonzern damit an die Kandare nehmen kann, bleibt abzuwarten.

weiter

„Deutschland braucht Wohnungsneubau“, lautet das Mantra, das wohl kaum einer in Frage stellt – außer Daniel Fuhrhop.

weiter

Um den Bevölkerungszuwachs zu bewältigen und den Wohnungsmarkt zu entspannen, muss Berlin bis 2030 insgesamt 194 000 neue Wohnungen bauen. Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2030 setzt auf eine vielfältige, kompakte und ökologische Stadt mit bezahlbarem Wohnraum.

weiter

Der Senat hat ein Konzept für die Ausübung von Vorkaufsrechten beschlossen. Damit sind die Bezirke in der Lage, besonders in Milieuschutzgebieten die Spekulation mit Wohnraum einzudämmen.

weiter

Händler, die über eine Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern für Elektro- und Elektronikgeräte verfügen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat ein Jahr nach Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes die Rückgabemöglichkeiten in Elektrofachmärkten, Warenhäusern, Möbelhäusern und Baumärkten getestet. Von den 25 untersuchten Händlern verletzte die Mehrzahl die Rücknahmepflicht.

weiter

Im Gegensatz zu einigen Auto-Konzernen müssen die europäischen Hersteller von Geschirrspülern, Fernsehgeräten, Kühl- und Gefrierschränken nicht zu unlauteren Methoden greifen, um den Energieverbrauch ihrer Produkte schönzurechnen. Die EU-weit vorgeschriebenen Tests sind hoffnungslos veraltet und ergeben am Ende fast immer einen sehr geringen Stromverbrauch.

weiter

Der Berliner Senat will über den Bundesrat eine Nachbesserung der Mietpreisbremse erreichen. Der Berliner Mieterverein findet die Gesetzesinitiative allerdings dürftig.

weiter

Was bewirkt eine Veränderung des Verkehrsverhaltens? Wenn das Rad nicht erst aus dem Keller gewuchtet werden muss, die Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels näher liegt als der Parkplatz und Bänke auf dem Weg zum Supermarkt ein Ausruhen und den Schwatz mit Nachbarn ermöglichen?

weiter

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben: Bund behält 4580 Berliner Wohnungen Überraschende Wende bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA): Der Bund will seine 4580 Geschosswohnungen in der Hauptstadt nun doch nicht verkaufen.

weiter

Mietrecht

Einwurf-Einschreiben

BGH vom 27.9.2016 – II ZR 299/15 –

Vermietete Eigentumswohnung

BGH vom 14.3.2017 – VIII ZR 50/16 –

Betriebsbedarf

BGH vom 29.3.2017 – VIII ZR 44/16 –

Betriebskostenabrechnung

BGH vom 25.4.2017 – VIII ZR 237/16 –

Schönheitsreparaturen-Zuschlag

BGH vom 30.5.2017 – VIII ZR 31/17 –

Modernisierungsankündigung

BGH v. 30.5.2017 – VIII ZR 199/16 –

Einstweilige Verfügung

LG Berlin vom 31.3.2017 – 63 S 73/17 –

Modernisierungsankündigung

AG Pankow/Weißensee vom 18.7.2017 – 101 C 93/17 –

Trittschallschutz

AG Schöneberg vom 24.5.2017 – 9 C 5/16 –

Untervermietung

AG Tempelhof-Kreuzberg vom 18.11.2016 – 9 C 140/16 –

Service

Leserbriefe

Augenblicke – Leserfoto des Monats