„Geniale Lifehacks“ rund um das Thema Wohnen und Einrichten verspricht ein neues Buch aus dem frechverlag, der mit der „Trick 17“-Reihe bereits zahlreiche Do-it-yourself-Ratgeber zu anderen Themenbereichen veröffentlicht hat. Im Fokus des Buches stehen Selbermach-Projekte für die Wohnung, die größtenteils mit wenigen oder ohne gekaufte Materialien auskommen.

Stattdessen werden Gegenstände, die sich in den meisten Haushalten finden, umfunktioniert. Ein Tablett aus einem alten Backblech, der Zeitschriftenhalter aus einem Ordner oder die Lampe aus einer ausgedienten Fahrradfelge: Man kann sich lange in den kleinteiligen Ideen verlieren – stolze 222 sind es insgesamt. Manche der Tipps muten allerdings recht banal an, etwa, dass sich der Look eines Sofas durch unterschiedliche Überwürfe verändern lässt oder dass ein Blumenkranz die Wohnungstür verschönern kann. Andere Anregungen sind sicherlich nichts für jeden Geschmack, etwa Gummistiefel in Blumenvasen umzuwidmen. Für Mieter:innen, die Freude am Upcycling haben und gerne aus günstigen Materialien Neues zaubern, bietet das Buch aber viele kreative Impulse.

kb