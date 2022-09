Neues BMV-Beratungszentrum in Nord-Neukölln

Rund 20 Jahre stand der Laden in der Hobrechtstraße 28 leer – im Juli ist der Berliner Mieterverein (BMV) dort eingezogen.

Der Eigentümer, ein Architekt, hat die Altbauräume behutsam renoviert, ohne ihnen ihren Charme zu nehmen. Wie ein Gemälde hängte er zum Beispiel ein graffitiverziertes Fenster mitsamt Rahmen an die Wand. Der Standort des Ladens im Reuterkiez stößt in der Nachbarschaft auf Neugier, die Beratung dort wird bereits gut angenommen. Die Lage im Milieuschutzgebiet und alle damit einhergehenden Mietfragen werden wohl dazu beitragen, dass es so bleibt. Der Laden ersetzt das bisherige Beratungszentrum am Südstern, dessen Mietvertrag nicht verlängert worden ist. Der neue Standort in Nord-Neukölln eröffnete im August im Beisein zahlreicher damit beim BMV Befasster. Auf unserem Bild von links nach rechts: Peter-Michael Heise (BMV-Bezirksleitung Neukölln), Dr. Ulrike Hamann (Mitglied der Geschäftsführung), Gundel Riebe (Mitglied des Vorstandes), Sebastian Bartels (Mitglied der Geschäftsführung), Thomas Christel (Bezirks-Koordinator).

sb



www.berliner-mieterverein.de/wir-ueber-uns/beratungszentren.htm Öffnungszeiten unter