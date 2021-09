Wahlen 2021

Es ist gute Tradition, dass das MieterMagazin vor Wahlen die Ankündigungen der politischen Parteien im Bereich der Mieten- und Wohnungspolitik ausleuchtet. Anders als zuvor haben wir die Parteien jedoch nicht um die Beantwortung spezieller Fragen gebeten, sondern Aussagen in ihren Programmen und Äußerungen ihrer Fach- und Spitzenpolitiker zu bestimmten Themen zusammengefasst, die für Berlin von besonderer Bedeutung sind. Das erlaubt der Leserin und dem Leser Übersicht und Vergleich und räumt den einzelnen Parteien etwa gleich viel Platz ein.

Die Reihenfolge der Parteidarstellungen geht nach der jeweiligen Fraktionsgröße im Berliner Abgeordnetenhaus. Den Abschluss bilden die Forderungen des Berliner Mietervereins zu denselben Themen.

Wie immer geben MieterMagazin und Berliner Mieterverein keine Wahlempfehlungen. Doch wir bitten Sie, in ihre Wahlentscheidung mit einzubeziehen, wie die Parteien derart große Probleme der Hauptstadt wie die Bezahlbarkeit der Mieten, die Verfügbarkeit von Wohnraum und die Sicherheit vor Verdrängung gewährleisten, nein: erst einmal herbeiführen wollen. Dazu dient diese Analyse. Sie stützt sich auf Programmpunkte und Aussagen der Berliner Landesparteien, stellt aber, wo es Abweichungen oder Ergänzungen gibt, auch die Standpunkte der Bundesparteien dar.

Eine Bitte zum Abschluss: Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch und nehmen Sie an den Wahlen zu Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlung teil – dieses Mal noch erweitert um die Abstimmung zum Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Wem der Gang ins Wahllokal zu beschwerlich oder pandemiebedingt zu problematisch ist, kann von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. So verhindern Sie, was verhindert werden sollte: dass wieder eine Fraktion die Mehrheit stellt, die in den Parlamenten auf jeden Fall nicht vorkommen wird – die der Nichtwähler.

Mehr bezahlbare Wohnungen bauen, Mieten wirksam regulieren und Leerstand bekämpfen – das sind die wohnungspolitischen Kernforderungen der Berliner SPD.

„Berlin-Plan“ nennt sich das 135-seitige Wahlprogramm der CDU, seit 2016 die größte Oppositionsfraktion im Abgeordnetenhaus. Das Motto: „Unser Berlin. Mehr geht nur gemeinsam.“

Vergesellschaftung, Sozialwohnungen, Wohnraumkataster – die Linke verspricht in ihrem Wahlprogramm mehr Mieterschutz und klare Regeln für private Vermieter.

Das 250-seitige Landeswahlprogramm der Bündnisgrünen steht unter der Überschrift „Grünes Licht für Morgen – Unser Plan für Berlin“.

Mitpreisbremse beenden, Milieuschutzgebiete abschaffen, Wohneigentum fördern – die Freien Demokraten wollen bisheriges Ordnungsrecht aufheben.

Der Berliner Mieterverein tritt für Regulierungen auf dem Wohnungsmarkt und bei den Mietpreisen ein und hat auch die Bezieher niedriger Einkommen im Auge.

• Dass der Mietendeckel wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz für nichtig erklärt wurde, war aus Sicht des Berliner Mietervereins eine schwere Niederlage, da in ihm viel Hoffnung als wirksame Mietenbegrenzung lag, nachdem Stimmen in Wissenschaft und Rechtsprechung diesen Weg für gangbar gehalten hatten. • Nun bleibt das Problem steigender Mieten und erfordert eine wirksame Regulierung – jetzt auf Bundesebene. Berlin soll sich daher über eine Bundesratsinitiative für einen befristeten Mietenstopp und mittelfristig für eine Begrenzung der Mieterhöhungen auf 1,5 % pro Jahr einsetzen. • Mieterhöhungen nach Modernisierungen sind auf 4 % der Modernisierungskosten jährlich und höchstens 1,50 Euro pro Quadratmeter zu beschränken. • Flankierende Mietenregulierungen sind erforderlich, solange ein am Bedarf vorbei realisierter Neubau überwiegend teure Wohnungen oder Eigentumswohnungen entstehen lässt

• „Der Mietendeckel war trotz allem richtig und ist immer noch notwendig“, sagt Katrin Schmidberger, wohnungspolitische Sprecherin der Berliner Grünen. Die Grünen sehen nun die Bundesregierung und den Bundestag in der Pflicht, den Kommunen und Ländern eine Regulierung und Deckelung der Mieten zu ermöglichen. • Unabhängig davon wollen die Grünen auf Landesebene alle Möglichkeiten nutzen, eine soziale Wohnraumversorgung mit dauerhaft bezahlbaren Mieten zu sichern. • Bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen wollen sie den Mietendeckel gesetzlich verankern. Ihre Rolle soll außerdem in einem „Wohnungsgemeinwohlgesetz“ festgeschrieben werden. • Außerdem möchten die Grünen einen Gewerbemietendeckel entwickeln.

• Im Wahlprogramm der Berliner CDU wird der Mietendeckel nicht erwähnt. Die Partei hat diese öffentlich-rechtliche Mietenbegrenzung als „Mieter-Täuschung“ abgelehnt und mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht aktiv zu Fall gebracht. • Für eine „verlässliche Mietpreisbegrenzung“ will die CDU „unverzüglich einen rechtssicheren, qualifizierten Mietspiegel“ erstellen. Statt weiterer Einschränkungen der Mietpreise will die CDU ein „Berliner Mietergeld“ einführen. Dieses soll auch an Haushalte mit mittleren Einkommen ausgezahlt werden, damit sie nicht mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben müssen. Das „Mietergeld“ soll im Mietpreissegment von 8 bis 13 Euro pro Quadratmeter gewährt werden. • Persönliche Nutzungshindernisse wie im Fall der Quarantäneanordnung begründen keine Gebrauchsbeeinträchtigung der Mietsache. Eine Mietminderung scheidet daher aus.

SPD

• Die Berliner SPD hat mehrheitlich beschlossen, das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ nicht zu unterstützen. Giffey argumentiert, dass man mit der Entschädigungssumme 100 000 neue Wohnungen bauen könne. Auch SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus Raed Saleh findet: „Dass man jemandem, der 3000 Wohnungen hat, diese Wohnungen wegnehmen will, obwohl er sich an Recht und Gesetz hält, finde ich total falsch.“

• Keine einheitliche Haltung gibt es dagegen zu der gescheiterten Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia und dem von der SPD eingefädelten Deal. Während der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Vereinbarung als Gewinn für die Mieter angepriesen hat, twitterte SPD-Finanzexpertin Cansel Kiziltepe: „Jeder kritische Kopf, aber auch Wirtschaftsliberale sollten gegen so eine Fusion sein.“ Zum neuerlichen Anlauf einer Übernahme hält man sich bei den Sozialdemokraten bedeckt.

• Die Partei spricht sich klar für den weiteren Ankauf von Wohnungen durch städtische Wohnungsbaugesellschaften aus. Das Ziel: 500 000 landeseigene Wohnungen bis in die frühen 2030er Jahre.

CDU

• Die CDU lehnt das Volksbegehren zur Vergesellschaftung großer profitorientierter Wohnungsunternehmen als „milliardenschwere linke Enteignungsfantasterei“ ab, so Fraktionschef Burkard Dregger. „Ein Enteignungs-Gesetz wird es mit uns nicht geben.“ Die Vergesellschaftung sei wohnungspolitisch wirkungslos und die Entschädigungszahlungen würden „den Landeshaushalt über Jahre sprengen“.

• Da aus Sicht der CDU nur der Wohnungsneubau gegen die Wohnungsnot hilft, werden Zukäufe von Bestandswohnungen in ihrem Wahlprogramm nicht thematisiert. Für den Wohnungsbau will die CDU geeignete Flächen für das Land Berlin ankaufen und „konsequent vergünstigt für bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen“ – nicht nur landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, sondern auch Genossenschaften, Baugruppen und privaten Immobilienentwicklern.

• Um die Spekulation mit Grundstücken einzudämmen, verspricht die CDU, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass Baurecht befristet wird, Baugebote besser durchgesetzt werden können, Spekulationsgewinne konsequent besteuert und Modelle zur Umgehung der Grunderwerbsteuer bekämpft werden.

• Gerade diese Vorschläge standen schon in der zu Ende gehenden Legislaturperiode des Bundestages in der CDU-SPD-Regierungskoalition zur Debatte, sind aber von der Unionsfraktion zurückgewiesen worden.

Die Linke

„Wir können nicht warten, bis Berlin die Stadt mit den höchsten Mieten und die soziale Mischung in unseren Kiezen zerstört ist“, hat Klaus Lederer, Spitzenkandidat der Partei, erklärt, als die Berliner Linken ihre gesammelten Unterschriften an die Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ übergaben. Von der Vergesellschaftung großer privater Immobilienkonzerne und dem weiteren Ankauf privater Bestände verspricht sich die Partei eine spürbare regulierende Wirkung. Dabei solle die Entschädigung bei Vergesellschaftung „sehr deutlich unterhalb des Marktwertes liegen“.

Bündnis 90/Die Grünen

• Im Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ sehen die Grünen einen „Weckruf an die Politik“. Sie unterstützen die Ziele des Volksbegehrens, stören sich aber daran, dass es nicht zwischen fairen und schlechten Vermietern unterscheidet, sondern nur nach der Größe geht.

• Die Grünen wollen den Druck des Volksbegehrens dazu nutzen, nach Wiener Vorbild einen gemeinwohlorientierten Wohnungsbestand an Mietwohnungen von mehr als 50 Prozent zu erreichen. Dazu haben sie den „Mietenschutzschirm“ entwickelt. Immobilienunternehmen, die der Enteignung entgehen wollen, sollen ein Mietenmoratorium, preiswerte Wiedervermietungen, verlässliche Instandhaltungen und ein Wohnungstauschrecht zusagen.

• Die Grünen wollen das Vorkaufsrecht weiter konsequent nutzen und auch den gezielten Ankauf von Wohnungen, besonders die Rekommunalisierung von Sozialwohnungen vorantreiben. Dazu schlagen sie vor, eine Ankaufagentur zu gründen. Mit dem neuen „Berliner Bodenfonds“ soll die strategische Ankaufspolitik ausgeweitet werden. „Wir erwerben die Stadt Stück für Stück zurück“, kündigen die Grünen an.

• Die Privatisierung landeseigener Grundstücke schließen sie aus.

AfD

Obwohl sich die AfD sonst für Volksabstimmungen einsetzt, hält sie das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne für „ökonomischen Wahnsinn“, so der wohnungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Harald Laatsch. Berlin müsste sich dafür nämlich hoch verschulden – auf Kosten von Investitionen in den Neubau. Am Ende, so Laatsch, bliebe nicht einmal genug übrig für die Instandhaltung: „Die Häuser würden wie einst in der DDR verfallen.“ Einen solchen „schleichenden Gang in den Sozialismus“ müsse man verhindern. Im Übrigen sei die Deutsche Wohnen längst vergesellschaftet, argumentiert Laatsch: „Sie gehört ihren Aktionären. Würde sie verstaatlicht, verlieren Rentner, die Anteile gekauft haben, ihre Altersversorgung.“

FDP

• Zum Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ fällt im Berliner Wahlprogramm der FDP kein Wort. Sie erklären dagegen, dass der größte Teil der Wohnungen in Berlin von privaten Projektentwicklern und Investoren gebaut würde – und dass das auch so bleiben müsse.

• Grundstücke in Landeseigentum, die nicht für künftige Aufgaben benötigt würden, sollten in Zukunft zügig verkauft werden, um anderen Bauherren die Möglichkeit zum Wohnungsbau zu geben.

Berliner Mieterverein

Die im Grundgesetz verankerte Vergesellschaftung ist als legitime Option zu nutzen, um die derzeitige Marktmacht renditeorientierter Vermieter einzufangen und den Wohnungsmarkt zugunsten einer gemeinwohlorientierten Bewirtschaftung in Ausgleich zu bringen.