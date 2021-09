Wer alles anschauen will, sollte sich Wanderschuhe anziehen und schon mal ein paar Tage Zeit einplanen: Die 140 Berliner Bauprojekte, errichtet in den zurückliegenden 16 Jahren, liegen nämlich quer über die Stadt verteilt. Aber dankenswerterweise hat sie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die an allen Projekten in irgendeiner Weise beteiligt war, in einer Werkschau zusammengefasst.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann die Ausstellung bisher nur online begangen werden. Eigentlich ein bisschen dröge – wäre da nicht der Stadtspaziergang mit Regula Lüscher, Berlins Baudirektorin a.D. Die Schweizer Architektin und Stadtplanerin dreht mit den Besuchern der virtuellen Ausstellung sozusagen per Youtube eine Abschiedsrunde. Zugegeben, sie startet anfangs ein bisschen grau und verhalten im Europa-Viertel. Aber spätestens beim neuen taz-Gebäude in der Friedrichstraße wird es spannend. Und wer Lüscher über einen ungewöhnlichen Wohnungsbau im Rollberg-Kiez, eine Sekundarschule in Mahlsdorf bis zum noch im Bau befindlichen Areal am Haus der Statistik folgt, holt vielleicht doch irgendwann die Wanderschuhe aus dem Schrank.

rm



www.stadtentwicklung.berlin.de/werkschau Bauen für Menschen – Berliner Bauprojekte seit 2005 in einer fotografischen Werkschau: