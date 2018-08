Zu den 40 Autoren des reich bebilderten Buches gehören neben fast allen Stadträten, die in Tempelhof-Schöneberg in den vergangenen 30 Jahren für Bauen und Stadtentwicklung verantwortlich waren, Mitarbeiter aus der Verwaltung, aus den Bürgerinitiativen, Architekten, Investoren und Projektentwickler.

Siegmund Peter Kroll, ehemaliger Leiter des Stadtentwicklungsamtes, sieht das Buch über 30 Jahre Stadtentwicklungsplanung in Tempelhof-Schöneberg als „Bilder- und Lesebuch für die an ihrem Wohnumfeld interessierten Menschen in Tempelhof-Schöneberg“, untertreibt damit aber beträchtlich, denn es ist weit mehr. Die drei Jahrzehnte haben den Bezirk stark verändert: Heute wohnt ein Drittel der 348.000 Einwohner in Milieuschutzgebieten. Neue Wohngebiete entstehen, so die Friedenauer Höhe, die Alte Mälzerei Lichtenrade, die neue Mitte Tempelhof und das Quartier am Südkreuz. Jörn Oltmann, seit 2016 stellvertretender Bezirksbürgermeister und Stadtrat für Bauen und Wohnen, prognostiziert, dass sich der Bevölkerungszuwachs ab 2020/2021 allmählich wieder verlangsamen wird. Aber auch wenn Tempelhof-Schöneberg als erster Bezirk der Stadt seine Bevölkerungsprognose für das Jahr 2030 vorzeitig erfüllt hat – neue Herausforderungen stehen vor dem Bezirk. Dieses Buch ist so auch eine Basis für das Finden neuer Lösungsansätze.

rb