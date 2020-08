Die sechs Berliner Wohnsiedlungen der 20er-Jahre-Moderne, die zum UNESCO-Welterbe zählen, kann man jetzt auch virtuell erkunden. Die zwischen 1913 und 1934 gebauten Siedlungen Gartenstadt Falkenberg, Schillerpark, Hufeisensiedlung, Wohnstadt Carl Legien, Weiße Stadt und Ringsiedlung Siemensstadt waren seinerzeit architektonisch und sozial zukunftsweisend und wurden 2008 von der Kulturorganisation der Vereinten Nationen als Welterbe ausgezeichnet.

Eine neue Website dient einerseits als Führer durch die Siedlungen. Andererseits kann man mit ihr die Wohnanlagen auch bequem von zu Hause aus durchstreifen. Neben vielen Fotos, Plänen, Fakten und Geschichten über die denkmalgeschützten Gebäude und Ensembles werden Hintergrundinformationen über die Berliner Stadtgeschichte und die kulturell, sozial und politisch bewegten 20er Jahre präsentiert. Dazu werden die Lebensläufe von 25 beteiligten Architekten, Landschaftsplanern und Baupolitikern sowie bekannten Bewohnern vorgestellt und Fachbegriffe in einem umfangreichen Glossar erklärt. Die Website ist zweisprachig in Deutsch und Englisch verfügbar und richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene. Aber auch ältere Kenner finden durchaus noch interessante Informationen.

