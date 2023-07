Berliner Angebotsmieten sind heute ein Drittel teurer als vor fünf Jahren

So setzen Sie die Beseitigung von Wohnungsmängeln durch

Undichte Fenster, feuchte Stellen an der Wand, ständige Lärmbelästigung – in unserer Beratungspraxis gehören Mietmängel zu den häufigsten Themen. In vielen Fällen haben Sie das Recht, die Miete zu mindern, um die Beseitigung durchzusetzen.

Wir erklären, wie Sie am besten und rechtssicher vorgehen: So setzen Sie die Beseitigung von Wohnungsmängeln durch

BMV-Info 129: Übernahme von Nachzahlungen aus einer Betriebskostenabrechnung durch das Jobcenter

Haushalte mit normalem Erwerbseinkommen können Nachforderung aus einer Betriebskostenabrechnung vom Jobcenter erstattet bekommen – zumindest teilweise. Wir erklären die Bedingungen dafür.

Zum BMV-Info 129: Übernahme von Nachzahlungen aus einer Betriebskostenabrechnung durch das Jobcenter