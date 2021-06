In seiner Reihe „Schattenwelten“ erstellte der rbb die Dokumentation „Ausgebeutet – Mieter in Berlin“ über Vorgänge in den Häusern des Immobilieneigentümers Gijora Padovicz.

Es beginnt mit der Räumung des Hausprojekts Liebigstraße 34 – dem letzten Puzzlestück in der monatelangen Recherche. 50 Häuser der Padovicz-Gruppe hat das Team allein in Friedrichshain ausfindig gemacht. Es befragt eine Mieterberaterin, Bewohnerinnen und Bewohner, informelle Wohnungsvermittler und Baustadtrat Florian Schmidt. Sogar ein Lockvogel wird eingesetzt, um Barzahlungen für die Wohnungsvermittlung, überhöhte Mieten und Überbelegungen zu recherchieren. Ein Geflüchteter aus dem Irak zeigt einen Mietvertrag mit einer P.B.E.-Planen Bauen Einziehen GmbH, die Miete zahlt er an die Abrissfirma Werttax Group GmbH. An diese soll auch die Liebigstraße 34 verpachtet werden, zur Weitervermietung an „überwiegend Notleidende“.

Fazit der Sendung: „In den Häusern des Investors haben sich dubiose Strukturen etabliert, unter denen ausgerechnet diejenigen zu leiden haben, die es am Berliner Mietmarkt am schwersten haben.“

Elisabeth Voß

Der Film ist bis 21. April 2022 in der rbb-Mediathek verfügbar:

https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2021/04/20210421-schattenwelten-berlin-f1.html Auch dieser Blog wurde von dem rbb-Team in die Recherchen einbezogen:

https://padowatch.noblogs.org