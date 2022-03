Focus-Money lässt seine Leser Wohnungsunternehmen bewerten

Lässt sich die Fairness von Wohnungsunternehmen anhand einer Kundenbefragung ermitteln? Das Magazin Focus-Money hat es gemeinsam mit einer Analysefirma versucht. Die Sinnhaftigkeit der Ergebnisse darf angezweifelt werden.

Bereits zum vierten Mal hat das Wirtschaftsmagazin gemeinsam mit dem Kölner Analyseinstitut ServiceValue online Mieter zu 26 Wohnungsunternehmen befragt. Dabei konnten im November und Dezember 2021 1454 Kunden bis zu zwei Wohnungsunternehmen bewerten, bei denen sie in den vergangenen Jahren Mieter gewesen waren: Wie fair sind Wohnungsvermittlung, Mieterbetreuung und -service? Ist die Miete angemessen? Wie gut sind Wohnung und Umfeld ausgestattet und gestaltet? Und wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? „Im Durchschnitt haben die Wohnungsunternehmen ihre Performance erneut steigern können“, sagt der ServiceValue-Geschäftsführer Dr. Claus Dethloff.

In der Gesamtbewertung schneiden 14 der großen Unternehmen gut bis sehr gut ab. Auf dem Spitzenplatz in fünf der sechs Einzelkategorien wie auch der Gesamtwertung findet sich die Adler Group, eine Luxemburger Firma mit großem Wohnungsbestand auch in Berlin. Zuletzt war das Unternehmen durch Betrugsvorwürfe in die Kritik geraten, die „Welt“ schrieb im Oktober 2021: „Die Adler Group mit 70 000 Wohnungen in Deutschland gilt als intransparent und hoffnungslos überschuldet.“

Auf Platz 2: Covivio – ebenfalls in Berlin vertreten, aber auch im Hotel- und Bürobereich aktiv. Platz 3 belegt die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Degewo. Mit der Howoge auf Platz 4 und der Gesobau immerhin unter den „gut“ abschneidenden Unternehmen finden sich drei der insgesamt sechs „Landeseigenen“ auf vorderen Plätzen im Ranking.

Das Ergebnis wird so manchen überraschen – ebenso wie die Tatsache, dass es das Kriterium „angemessene Kaltmiete“ nicht unter die wichtigsten Aspekte bei der Kundenbindung geschafft hat.

Sich genauer in die Untersuchung einzulesen, wird teuer: Wer die Daten komplett auswerten will, muss für die Benchmarkstudie 4500 Euro ausgeben. Einstweilen bleibt vielen Mietern vor allem ihre subjektive Erfahrung mit Wohnungsunternehmen, die aber auch nicht immer von Fairness gezeichnet sein dürfte.

Katharina Buri