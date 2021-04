Der Audiowalk-Tipp

Die Internationale Bauausstellung 1987 (IBA) hat vor allem in der historischen Friedrichstadt ihre Spuren hinterlassen. Im Rahmen ihrer Ausstellung „Anything Goes? Berliner Architekturen der 1980er Jahre“ bietet die Berlinische Galerie kostenlose Hörspaziergänge zu den wichtigsten Bauten.

Auf drei Routen kann man sowohl die sogenannte IBA Alt mit ihrer behutsamen Stadterneuerung als auch die IBA Neu mit ihren Wohnhöfen und Selbstverwaltungsmodellen kennenlernen. Die Konzepte der Architekten, denen es um eine kritische Rekonstruktion der Stadt ging, stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Beteiligung der Bewohner.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie es in den berühmten Baller-Bauten am Fraenkelufer innen aussieht, kommt bei der Onlinepräsentation „Revisited“ auf seine Kosten. Zu sehen sind Fotos von den Wohnungen mit ihren Bewohnern und zu hören gibt es Interviews, die die „Guerilla-Architects“ mit ihnen geführt haben. Zu Besuch war das Architekten- und Künstlerkollektiv auch in den Energiesparhäusern am Landwehrkanal und im Wohnhof „LiMa“, einem der Vorzeigeprojekte der IBA Neu in der Lindenstraße.

