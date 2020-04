Der durchdringende Ton schreckt auf, alarmiert und rettet Leben. Dass es durch den Einsatz von Rauchwarnmeldern weniger Brandopfer gibt, ist nachgewiesen. Das Gesetz verpflichtet zum Einsatz der kleinen Geräte. Wer es ignoriert, spielt mit dem Feuer.

Ein Blick auf die Website der Berliner Feuerwehr zeigt, wie oft es zu Bränden in Wohnhäusern kommt. Im Februar beispielsweise wurden Löschzüge zu einem Treppenhaus-Brand gerufen. Der toxische Qualm war rasch durch die Ritzen der Eingangstüren in die Wohnungen gezogen. Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Kirstein: „Gott sei Dank hingen in den Fluren Rauchmelder – die sind angesprungen, die Bewohner haben sich auf ihre Balkone in Sicherheit gebracht und konnten dort von uns gerettet werden.“

Rauchmelder sind Lebensretter – das ergeben auch aktuelle Untersuchungen, die zum Rauchmeldertag am 13. März veröffentlicht wurden. Die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ analysierte anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens aktuelle Medienberichte zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 und fand heraus, dass die kleinen Geräte in Deutschland etwa vier Menschen am Tag vor gesundheitlichen Schäden oder sogar vor dem Tod bewahren. Eine Studie von Sebastian Festag, Risikoforscher der Brandschutz-Firma Hekatron, untersuchte alle Todesfälle durch Wohnungsbrände zwischen 1998 und 2016: „Dabei wurde die Bedeutung von Rauchmeldern für Leben und Gesundheit ganz offensichtlich“, so Festag. Durch die seit 2003 nach und nach in den Bundesländern eingeführte Rauchwarnmelderpflicht starben pro Jahr 68 Menschen weniger an den Folgen eines häuslichen Brandes – ein Rückgang um 20 Prozent.

Die Zahl dürfte sich noch erhöht haben, denn 2016 galt erst in 13 Bundesländern die Rauchmelderpflicht. Berlin und Brandenburg führten den verpflichtenden Einbau vor vier Jahren bei Neubauten ein. Bis Ende 2020 muss auch der Wohnungsbestand in der Hauptstadt nachgerüstet sein.

Rosemarie Mieder



https://www.berliner-mieterverein.de/recht/infoblaetter/info-45-rauchwarnmelderpflicht-fuer-berlin-20-fragen-und-antworten.htm Weitere Informationen in BMV-Info 45: „Rauchwarnmelderpflicht für Berlin – 20 Fragen und Antworten“: