Wer sich über Müllhaufen in Grünanlagen, Sperrmüll auf Bürgersteigen, parkende Autos auf Radwegen, lose Gehwegplatten oder Lärmbelästigungen ärgert, kann dies online ans Ordnungsamt melden. Auf der Web-Site wird die Art der Störung ausgewählt, die Adresse eingegeben oder der genaue Ort auf einer Karte markiert und das Ärgernis beschrieben. Bei Bedarf lassen sich auch Fotos dazu hochladen. Die Meldung geht dann automatisch an das Ordnungsamt des betreffenden Bezirks. Sollte das Ordnungsamt nicht selbst zuständig sein, leitet es die Beschwerde an das Straßen- und Grünflächenamt, das Umweltamt, die BSR oder die Polizei weiter. Auf der Internetseite kann man auch nachvollziehen, wann die Meldungen auf welche Weise bearbeitet wurden. Wer eine E-Mail-Adresse angibt, kann sich auch direkt benachrichtigen lassen. Alle eingegangenen Beschwerden sind für jeden einsehbar. Die Bearbeitungszeit hängt stark davon ab, was gemeldet wird und wie groß die Kapazitäten der zuständigen Stellen sind. Deshalb sollte man bei akuten Verkehrsgefährdungen oder Belästigungen, die sofort abgestellt werden müssen, ohne Umschweife die Polizei rufen.

