Covivio-Wohngebäude in Moabit

27.1.23

MDR Radio sucht für einen Beitrag Mieter und Mieterinnen, die erfolgreich Ansprüche aus der Mietpreisbremse durchsetzen konnten.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an Juliane.Neubauer@mdr.de

19.1.23

SAT.1 sucht für eine Reportage über gefälschte Immobilienanzeigen, Menschen, die Immobilien-Betrügern zum Opfer gefallen sind.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an redaktion@diestory.tv

19.1.23

Der Stern sucht für eine Reportage Familien, die sich aufgrund der Inflation räumlich verkleinern müssen.

Vor allem Mieterinnen und Mieter, die in eine kleinere Wohnung umziehen mussten. Eine Anonymisierung ist möglich. Ideal wäre es, wenn sich jemand unter Klarnamen finden würde, der sich auch fotografieren lassen würde.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an klebe.freya@stern.de

17.1.23

Für die Sendung „rbb24 – Ihre Wahl: der Kandidatencheck“ am 7.2. sucht die Fernsehproduktion „schneider kommuniziert“ Familien, die auf Wohnungssuche in Berlin sind, bislang aber keine bezahlbare Wohnung finden und bereit wären, in einem Einspielfilm über ihre Erfahrungen zu berichten sowie auch live in der Sendung aufzutreten.

Bei Interesse bitte eine E-Mail an die zuständige Redakteurin Julie Kirschner: Kirschner@schneider-kommuniziert.de