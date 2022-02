Seitdem vor dem Hochhaus Fischerinsel 2 eine moderne Unterfluranlage für die Müllentsorgung installiert wurde, klappt es nicht mehr mit der Müllabfuhr. Mieter sammeln Müll zu Hause. Und rund um die Container stapelt sich der Müll. Die Ursache: Falschparker.

An die Stilllegung der Müllabwurfanlage hätten sich mittlerweile alle gewöhnt – auch wenn die versprochene Kostenersparnis ausgeblieben ist, sagt Mieter Ronald Schulz-Töpken. Doch von Anfang an habe es Probleme mit der Entsorgung gegeben. Er und einige andere Mieter haben in den vergangenen drei Jahren immer wieder schriftlich auf die Mängel hingewiesen, doch geändert hat sich nichts.

Seit etwa einem halben Jahr hat sich die Situation weiter verschärft, wie auch der Concierge bestätigt. Das Problem: Wegen falsch geparkter Autos können die großen Müllfahrzeuge oft nicht rangieren, um die Tonnen zu leeren. Gerade auf der Fischerinsel sei das kein Einzelfall, erklärt der Sprecher der Berliner Stadtreinigung: „Eine nachhaltige Lösung ist nur durch konsequentes Abschleppen der falsch geparkten Fahrzeuge möglich“, so Sebastian Harnisch.

Die Wohnungsbaugesellschaft WBM erklärt, man habe sich mittlerweile, alarmiert von Mieter-Fotos, mit dem Senat und dem Ordnungsamt Mitte in Verbindung gesetzt. Das absolute Halteverbot während der Entleerungszeiten soll künftig noch deutlicher ausgeschildert werden. Bis Anfang Januar konnte Mieter Ronald Schulz-Töpken jedoch keine Besserung feststellen.

Birgit Leiß