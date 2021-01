Wir trauern um Eberhard Ehrler

Bereits im Dezember 2020 ist Eberhard Ehrler, unser langjähriger Bezirksleiter für den Alt-Bezirk Weißensee, verstorben.

Eberhard Ehrler war in den 90er Jahren ehrenamtlicher Kollege der ersten Stunde. Trotz seines Wohnsitzes in Hohenschönhausen war er „seinem“ Bezirk Weißensee eng verbunden und konnte so für unseren Verein auch manche Tür öffnen. Die Bezirksgruppe Weißensee des Berliner Mieterverein e.V. hat Eberhard Ehrler über viele Jahre in großem Einvernehmen mit allen aktiven Mitgliedern geleitet und über sein Ausscheiden aus dieser ehrenamtlichen Funktion hinaus noch unsere Mitglieder in der Sprechstunde im Freizeithaus Weißensee betreut. Er galt auch dort als ruhiger, zuhörender und aufgeschlossener Gesprächspartner.

Wir sind dankbar dafür, dass Eberhard Ehrler die Entwicklung unseres Vereins in den Nachwendejahren mitgestaltet hat und wir ihn kennenlernen durften.

Wir werden uns gerne an ihn erinnern.

Berliner Mieterverein e.V.

Dr. Rainer Tietzsch, Vorsitzender

Hans-Günther Miethe für die Bezirksgruppe Pankow

Reiner Wild, BMV-Geschäftsführer