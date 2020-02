Wir trauern um Volker Hegemann

Am 5. Januar 2020 verstarb nach schwerer Krankheit Volker Hegemann, unser ehemaliger Kollege und Leiter der Rechtsabteilung. Wie kaum ein anderer hat er den Berliner Mieterverein in den mehr als 30 Jahren seiner Tätigkeit sowie darüber hinaus nach innen und außen geprägt. Er hat maßgeblich zum Erfolg und zur Tragweite der Arbeit des Mietervereins beigetragen. Was er auch anpackte, tat Volker Hegemann mit voller Überzeugung, Begeisterung und Empathie. Juristische Probleme waren für ihn immer eng verknüpft mit den Menschen, die davon betroffen waren. Mit scharfem Verstand und ohne Scheu vor klaren Worten suchte er stets die sachgerechte Lösung.

Sein umfassendes politisches, sportliches, kulturelles und gesellschaftliches Interesse haben ihn zu einer beeindruckenden Persönlichkeit und einem liebenswerten Kollegen gemacht.

Seine Geradlinigkeit, sein feinsinniger Humor und sein großes Herz fehlen.

Adios, Volker, für Deine letzte große Reise.

Vorstand, Geschäftsführung,

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berliner Mietervereins

sowie die Redaktion des MieterMagazins