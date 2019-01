Wohnungsbauprojekt in Spandau

Helden gesucht

Kabel1 produziert eine große, bundesweite, mehrteilige Doku (5 x 90 Minuten) zum Thema Armut. Gesucht werden Geschichten, die man aus Sicht der von Armut Betroffenen erzählen kann. Drehzeit ist Januar und Februar. Wir würden zwei bis drei Tage drehen. In der gesamten Reportage würde das Stück ca. 15 Minuten einnehmen.

Wohnungsmarkt als Armutsfalle

Wir suchen Menschen, die sich aufgrund ihrer ohnehin schon angespannten finanziellen Situation die gestiegene Miete nicht mehr leisten können bzw. die in akuter Wohnungsnot sind und nichts finden, was sie bezahlen können. Wir möchten diese Menschen gerne mit der Kamera begleiten in ihrem Kampf gegen ungerechte Vermieter bzw. bei ihrer Suche nach einer bezahlbaren Wohnung. Nicht zuletzt wollen wir darauf aufmerksam machen, wie sich der sogenannte Immobilienboom auf Geringverdiener auswirkt und was man tun kann, um sich gegen Verdrängung zu wehren.

Wir suchen also jemanden, der uns vertrauen möchte. Wir wollen niemanden überreden.

Nähere Informationen

unter Tel.: 0172 385 5886