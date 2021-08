Mietendemo 2021 zur Bundestagswahl

WOHNEN FÜR ALLE!

Gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung

Ob Frankfurt, Dresden, München, Leipzig, Berlin, Hamburg oder Köln: die Mieten steigen weiter – und das nicht nur in den großen Städten. Überall sind Menschen von explodierenden Mieten betroffen, werden zwangsgeräumt oder finden keine Wohnung. Die Wohnungslosigkeit nimmt weiter zu und damit auch die Zahl derer, die ganz ohne Unterkunft auf der Straße leben. Menschen mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, Geflüchtete, von Rassismus und anderen Diskriminierungen betroffene Menschen, Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Beeinträchtigungen und junge Familien – viele trifft der alltägliche Mietenwahnsinn besonders hart.

Und die Lage spitzt sich weiter zu: Die Corona-Pandemie hat zu Jobverlusten und Kurzarbeit geführt. Trotz vielfach stagnierender Löhne und Einkommenseinbußen steigen die Mieten unbeirrt weiter. Viele Menschen müssen einen immer größeren Anteil ihres Einkommens für überhöhte Mieten aufbringen und zum Leben bleibt nicht viel übrig. Wir fordern: Löhne rauf, Mieten runter!

Explodierende Mieten sind kein Naturgesetz, sondern Ergebnis einer verfehlten Wohnungspolitik, die Profitinteressen über das Recht aller Menschen auf angemessenen und bezahlbaren Wohnraum stellt. Profitinteressen geben den Ton an: Wohnraum wird als Spekulationsobjekt an der Börse gehandelt. Durch die Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen entsteht gerade der größte Immobilienkonzern Europas. Doch wir wissen: Wohnen ist ein Menschenrecht und keine Ware!

Wir sind an vielen Orten betroffen, und wir sind wütend. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam die Verhältnisse ändern können! Seit vielen Jahren organisieren sich Menschen gegen steigende Mieten, Verdrängung und Zwangsräumungen.

Am 11. September 2021 gehen Mieterinneninitiativen und -vereine, stadtpolitische Gruppen, Gewerkschaften und Verbände auf die Straße, um in bundesweiter Solidarität mit den Vielen einen radikalen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik von der zukünftigen Bundesregierung einzufordern.

In unserer thematischen Vielfalt vereinen wir uns unter dem Motto:

Wohnen für alle! Gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung.

Seid dabei und sagt es weiter!

#Mietendemo21 #Mietendemo #btw21 #wohnenfüralle

Die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Demonstration hat für uns Priorität. Wir verfolgen die Entwicklung der Pandemie-Lage aufmerksam und sind darauf vorbereitet, unsere Planungen auch ggf. an eine mögliche Verschlechterung der Situation anpassen zu müssen. Wir werden Euch unter anderem hier über eventuelle Veränderungen informieren.

HOUSING FOR ALL!

Together against high rents and crowding out

Frankfurt, Dresden, Munich, Leipzig, Berlin, Hamburg or Cologne – no matter where: the rents continue to increase – and not just in big cities. Everywhere people suffer from exploding rents, they face eviction or do not find flats at all. There is more and more homelessness. The number of people living on the street without a roof over their head is rising. People with low income, single parents, refugees, people affected by racism and other forms of discrimination, pensioners, impaired people and young families – many of them are badly hit by the current “rent mania”.

And the situation is deteriorating. Due to the Corona pandemic people have lost their jobs or are on short time. Despite often stagnating wages and lower income the rents continue to increase. Many must spend a larger share of their income on excessive rents and there is not much left to live on. We call for higher wages and lower rents!

Exploding rents are not a natural law but the result of failed housing policies that serve profit interests instead of granting people the right to adequate and affordable housing. Obviously profit interests have priority: living space is an object of speculation traded on the stock exchange. With the merger of Vonovia and Deutsche Wohnen, the largest European real estate group is currently created. But we know: Housing is a human right and not a commodity!

We are affected by high rents in many cities and we are angry. At the same time we are convinced that together we can change the situation! For many years already people gather and demonstrate against increasing rents, gentrification and eviction.

On 11 September 2021 tenant initiatives and associations, urban policy groups, trade unions and other organisations will go out onto the streets to demand from the future German government a radical change of the rent and housing policies – demonstrating nationwide solidarity with all those affected.

Based on thematic diversity, we stand together and unite under the motto:

Housing for all! Together against high rents and crowding out!

Spread the word and join us!

#Mietendemo21 #Mietendemo #btw21 #wohnenfüralle

The health of all participants of the demonstration has absolute priority. We closely observe the pandemic’s development and are prepared to change our plans if the situation worsens. We will inform you here and elsewhere in case of changes.

¡VIVIENDA PARA TODOS!

Juntos contra los altos alquileres y el desplazamiento.

Ya sea en Fráncfort, Dresde, Múnich, Leipzig, Berlín, Hamburgo o Colonia: los alquileres continúan subiendo, y no solo en las grandes ciudades. En todas partes, las personas se ven afectadas por el aumento de los alquileres, son desalojadas o no pueden encontrar un lugar para vivir. El número de personas sin hogar sigue aumentando y con él la cifra de personas que viven en la calle sin ningún tipo de alojamiento. Personas con bajos ingresos, padres solteros, refugiados, personas afectadas por el racismo y otras formas de discriminación, jubilados, personas con discapacidades y familias jóvenes: muchos se ven particularmente afectados por la locura cotidiana de los alquileres.

Y la situación está empeorando: la pandemia del coronavirus ha provocado la pérdida de puestos de trabajo y la reducción del tiempo de trabajo. A pesar del estancamiento de los salarios y la pérdida de ingresos, los alquileres continúan subiendo. Muchas personas tienen que pagar una proporción cada vez mayor de sus ingresos por alquileres excesivos y no les queda mucho para vivir. Exigimos: ¡salarios arriba, alquileres abajo!

Este ritmo de crecimiento de los alquileres no es una ley de la naturaleza, sino el resultado de una política de vivienda fallida que pone los intereses de lucro por encima del derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y asequible. Los intereses de lucro marcan la pauta: el espacio habitable se comercializa como objeto de especulación en la bolsa de valores. La fusión de Vonovia y Deutsche Wohnen está creando actualmente el grupo inmobiliario más grande de Europa. Pero lo sabemos: ¡la vivienda digna es un derecho humano y no una mercancía!

Estamos afectados en muchos lugares y estamos enfadados. Al mismo tiempo estamos convencidos de que juntos podemos cambiar la situación. Durante muchos años, la gente se ha estado organizando contra el aumento de los alquileres, los desplazamientos y los desalojos.

El 11 de septiembre de 2021, iniciativas y asociaciones de inquilinos, grupos políticos urbanos, sindicatos y asociaciones saldrán a las calles para exigir un cambio radical en la política de alquiler y vivienda. Lo exigimos del futuro gobierno federal en solidaridad con la mayoría de las personas en toda Alemania.

En nuestra variedad temática, nos unimos bajo el lema:

¡Vivienda para todos! Juntos contra los altos alquileres y el desplazamiento.

¡Únete y difunde la palabra!

# Mietendemo21 #Mietendemo # btw21 # Wohnenfüralle

La salud de los participantes en la demostración es nuestra prioridad. Estamos siguiendo de cerca el desarrollo de la situación pandémica y estamos preparados para adaptar nuestra planificación a un posible deterioro de la situación para adaptarnos, si es necesario. Os informaremos aquí sobre cualquier cambio.

HERKES İÇİN KONUT

Yüksek kiralara ve semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım!

İster Frankfurt, Dresden, Münih, isterse de Leipzig, Hamburg ya da Köln olsun kiralar her yerde yükselmeye devam ediyor. Küçük şehirlerde de durum büyük şehirlerden farklı değil. Her yerde insanlar astronomik kiralarla, zorla tahliyelerle karşı karşıyalar ya da oturacak ev bulamıyorlar. Kirası uygun olan evlerin sayısı azaldıkça sokakta yaşamak zorunda kalan insanların sayısı da artıyor. Fahiş kiraların olağan hale gelmesi düşük gelirlileri, yalnız başına çocuk yetiştiren ebeveynleri, mültecileri, ırkçılık ve ayrımcılık mağdurlarını, emeklileri, engelli insanları ve genç aileleri yani nicelerimizi çok daha ağır bir şekilde etkiliyor.

Ve durum gittikçe ağırlaşıyor: Korona salgınından dolayı insanlar işlerini kaybetti ve kısa süreli çalışmak zorunda kaldı. Ücretler mütemadiyen yerinde saydığı ve gelir kayıpları yaşandığı halde kiralar bunlara hiç aldırılmaksızın artmaya devam ediyor. Sayısız insan giderek gelirlerinin büyük bölümünü aşırı yüksek kiralara ayırmak zorunda kaldıkları için ellerinde yaşamlarını sürdürmek için pek bir şey kalmıyor. Bizim talebimiz: Ücretler artsın, kiralar düşsün!

Astronomik kiralar doğanın kanunu değildir; astronomik kiralar rantı her insanın sahip olduğu uygun ve ödenebilir barınma hakkının üzerinde tutan yanlış konut politikasının sonucudur. Politikayı rant belirliyor: Konutlar borsalarda spekülasyon malzemesi yapılıyor. Vonovia ve Deutsche Wohnen adlı konut şirketlerinin birleşmesiyle şu anda Avrupa’nın en büyük gayrı menkul tekeli oluşuyor. Ancak biz şunu biliyoruz: Barınma bir insan hakkıdır, ticari bir meta değildir.

Bizler birçok şehirde mağduruz ve öfkeliyiz. Aynı zamanda bizler var olan koşulları birlikte değiştirebileceğimizden eminiz! İnsanlar yıllardır yükselen kiralara, semtlerinden kovulmaya ve zorla tahliyelere karşı bir araya gelerek örgütleniyor.

11 Eylül 2021 tarihinde kiracı inisiyatifleri ve dernekleri, kentsel siyasi gruplar, sendikalar ve konfederasyonlar sokağa çıkıyorlar. Hedefleri ve talepleri ülke çapındaki çoğunlukla dayanışma göstererek Federal Hükümet’in gelecekteki kira ve barınma politikasında radikal bir dönüşüm yaratmak.

Konularımız çeşitli ancak talebimiz bir: Herkes için konut! Yüksek kiralara ve semtlerimizden kovulmaya hep birlikte karşı çıkalım.

Siz de katılın! Siz de başkalarını yürüyüşe katılmaya çağırın!

#Mietendemo21 #M Mietendemo #btw21 #wohnenfüralle

Hepimiz için öncelikli olan yürüyüşe katılanların sağlıdır. Salgınla ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve koşulların olası bir şekilde kötüleşmesi durumunda planlarımızı buna göre değiştirmeye hazırlıklıyız. Sizi ve diğer yürüyüşe katılmak isteyenleri bu sayfada olası değişikliler konusunda bilgilendireceğiz.

ЖИЗНЬ ДЛЯ КАЖДОГО!

Вместе против высокой арендной квартплаты и выселения!

Будь то Франкфурт, Дрезден, Мюнхен, Лейпциг, Берлин, Гамбург или Кельн: арендная плата продолжает расти – и не только в больших городах. Повсюду люди сталкиваются с резким повышением арендной платы, подвергаются выселению или не могут найти себе жилье. Продолжает расти бездомность, и соответственно количество людей, живущих на улице без жилья. Люди с низкими доходами, родители-одиночки, беженцы, люди, затронутые расизмом и другими формами дискриминации, пенсионеры, инвалиды и молодые семьи – очень многие сильно страдают от

безумного повседневного повышения арендной платы.

И ситуация ухудшается все стремительнее: пандемия короновируса привела к потере рабочих мест и сокращению рабочего времени. Однако несмотря на периодическую стагнацию заработной платы и потерю доходов, арендная плата продолжает расти. Многим людям приходится отдавать большую долю своего дохода на чрезмерную арендную плату, и соответственно на жизнь остается не так много. Мы требуем: повышения зарплат и снижения арендных платежей!

Рост квартплаты – это не закон природы, а результат неудачной жилищной политики, которая ставит интересы прибыли одних выше права всех людей на адекватное и доступное жилье. Тон задаёт только увеличение доходности от сдачи в наём: жилое пространство торгуется на бирже как объект спекуляции.

Слияние таких компаний как Vonovia и Deutsche Wohnen в настоящее время создает крупнейшую в Европе группу недвижимости. Но мы знаем: жилье – это право человека, а не товар!

Эта проблема затрагивает многие регионы и возмущает нас. В то же время мы убеждены, что вместе сможем изменить ситуацию! В течение многих лет люди организовывались против повышения арендной платы, переселения и выселения.

11 сентября 2021 года инициативные группы и ассоциации арендаторов, городские политические организации, профсоюзы и ассоциации выйдут на улицы, чтобы потребовать от будущего федерального правительства радикального изменения арендной и жилищной политики, а также общенациональной солидарности с большинством людей.

В нашем тематическом разнообразии мы объединены под девизом:

Жить для всех! Вместе против высокой арендной платы и выселения!

Будьте с нами и помогите распространять информацию дальше.

# Mietendemo21 #Mietendemo # btw21 # Wohnenfüralle

Здоровье участников демонстрации – наш приоритет. Мы внимательно следим за развитием ситуации с пандемией и готовы при необходимости скорректировать наши планы с учетом возможного ухудшения ситуации. Мы будем информировать Вас здесь, среди прочего, о любых изменениях.