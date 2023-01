Wiederholungswahl 2023: Die Wahlprüfsteine des Berliner Mietervereins

Am 12. Februar 2023 findet in Berlin die Wahlwiederholung der Abgeordnetenhauswahl 2021 statt. Alle Berliner:innen haben jetzt noch einmal die Möglichkeit zu überprüfen, ob und wie die Parteien in der Zwischenzeit ihre Vorhaben und Ziele der vergangenen Wahl angegangen sind. Die Wiederholungswahl bietet Mieter:innen zusätzlich die Gelegenheit, in der aktuellen Krise noch einmal genau hinzuschauen, wer das drängendste Problem der hohen Mietbelastung wie lösen will.

Der Berliner Mieterverein hat dazu allen Parteien des Berliner Abgeordnetenhauses Wahlprüfsteine geschickt, also Fragen, die die wichtigsten Themen aus Sicht der Mieter:innen adressieren. Ob Mangel an leistbaren Wohnungen, steigende Mieten, Verdrängung durch Abriss oder der Handel mit Wohnraum – prüfen Sie selbst, ob die Antworten Sie überzeugen! Auch auf die Frage, wie die Parteien den Volksentscheid zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen umsetzen wollen, gibt es Antworten. Nicht zuletzt stehen Klimafragen mehr denn je zur Debatte. Insbesondere die Verringerung des CO 2 -Ausstoßes und die Verteilung der dafür anfallenden Kosten ist für uns Mieter:innen relevant.

Wir veröffentlichen die Antworten der Parteien hier ungekürzt. Auf unsere Fragen haben die AfD und die FDP nicht geantwortet. Sie werde daher hier nicht genannt.

WOHNEN UND BUNDESRECHT

Der Mietendeckel ist wegen der fehlenden Gesetzgebungskompetenz Berlins gescheitert. Die Idee der Mietenregulierung bleibt aber vor dem Hintergrund der weiterhin steigenden Mieten insbesondere in den Ballungsgebieten dringlich. Die Mietpreisbremse wird oft missachtet, § 5 WirtschaftsStrafG hat für die Praxis in seiner jetzigen Form so gut wie keine Relevanz, es mehren sich Vermietungsmodelle auf dem Markt, die die Mietsteigerungen anheizen.

Eine simple Anpassung des Gesetzes würde es erlauben, Vermieter:innen mit überzogenen Mieten mit einer Geldstrafe zu belegen, wie es eigentlich vorgesehen ist. Was selbst die bayerische Landesregierung fordert, geht der Ampel im Bund offenbar zu weit. Unnötig wäre das, wenn der Bund den Ländern endlich die Möglichkeit gäbe, einen Mietendeckel einzuführen, was laut Bundesverfassungsgericht sofort möglich ist. Der Mietendeckel hat den Menschen gezeigt: Steigende Mieten sind kein Naturgesetz, mit einer starken LINKEN ist eine Regulierung möglich.

Wir bekennen uns zu einer neuen Stufe des Mieterschutzes und nehmen dabei die in den Blick, die heute in Berlin wohnen. Mieterinnen und Mieter schützen, Stillstand aufbrechen, bezahlbare Energie- und Nebenkosten sicherstellen und Raumpotentiale heben, dazu machen wir Vorschläge und stellen unsere Ideen vor. Die CDU-Fraktion Berlin setzt sich dafür ein, konsequenter gegen schwarze Schafe unter den Vermieterinnen und Vermietern vorzugehen. Wir wollen den bestehenden Mietwucher-Paragrafen scharfstellen. Für Mieterinnen und Mieter muss es leichter werden, Mietwucher zu belegen. Da kann die von uns vorgeschlagene unabhängige Mieten-Prüfstelle und Schiedsstelle helfen. Dafür soll es künftig ausreichen, dass die vereinbarte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um 20 Prozent übersteigt und das Angebot an günstigerem Wohnraum gering ist. Zudem müssen die Bußgelder spürbar erhöht werden. Wer seine Position am Wohnungsmarkt missbraucht, darf nicht auf ein Wegsehen oder die Milde des Rechtsstaats rechnen. Missachtet ein Vermieter die geltenden Gesetze, muss der Mieter angemessenen Möglichkeiten haben, dagegen vorzugehen. Aus diesem Grund setzen wir uns u.a. für die Schaffung einer unabhängigen Schiedsstelle ein und eines Mietenkatasters ein.

Der Mietendeckel war richtig und bleibt nötig. Wir setzen uns für eine Länderöffnungsklausel ein, um in angespannten Wohnungsmärkten die Mieten endlich stärker als Land begrenzen bzw. deckeln zu können. Auch die Mieter*innen auf dem freien Markt brauchen jetzt ein Nettokaltenmietenmoratorium – neben den Mieter*innen der LWUs. Aber auch auf der Landesebene arbeiten wir an einem Gesetzentwurf für ein Wohnungswirtschaftsgesetz, das Vermieter*innen konkret verpflichtet, ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, z.B. eine feste Quote angemessenen, bezahlbaren Wohnraum im Neubau wie im Bestand anzubieten. Landesgesetzliche Möglichkeiten zu prüfen, um z.B. die Mietpreise von möblierten Wohnungen zu regulieren, sind auch längst überfällig. Bodenpreise müssen endlich so berechnet werden, dass sie bezahlbaren Neubau nicht weiter erschweren. Der Schutz des Wohnungsbestandes vor weiterer Immobilienspekulation ist ebenso dringend geboten zum Erhalt der bezahlbaren Mieten. Mit einem Mietkataster sollen die Miethöhen aller Wohnungen erfasst und auf ihre Gesetzeskonformität kontrolliert werden können.

Als Berliner SPD setzen wir uns auf auch Bundesebene für starke Instrumente zum Schutz der Mieter*Innen ein. Wir kämpfen für eine schnelle Umsetzung der auf Druck der SPD im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen wie der Absenkung der Kappungsgrenze für Mieterhöhungen von 15% auf 11% innerhalb von 3 Jahren, der Verlängerung der Mietpreisbremse und mehr Transparenz bei den Nebenkosten. Als SPD sehen wir jedoch noch weiteren Handlungsbedarf, etwa bei Indexmieten und möblierten Wohnen. Mit dem Senat wurden bereits 2021 Bundesratsinitiativen zur Schaffung einer Ländereröffnungsklausel zur Mietenregulierung sowie gegen Mietwucher und 2022 zur Wiedernutzbarmachung des Vorkaufsrechts in sozialen Erhaltungsgebieten eingebracht. Sozialdemokratische Politik wirkt auch auf Bundesebene durch die große Wohngeldreform, die den Empfängerkreis deutlich ausweitet und eine sozialdemokratische Handschrift der Entlastungspakete. Außerdem hat das Land Berlin als erstes Bundesland von der neu geschaffenen Möglichkeit im Baulandmobilisierungsgesetz Gebrauch gemacht und eine Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB erlassen. Damit werden Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten entscheidend erschwert.

Der DMB hat kürzlich einen Vorschlag zur Einführung einer neuen Wohngemeinnützigkeit vorgestellt. Im Kern sollen Vermieter:innen die Möglichkeit haben, Ihren gesamten Wohnungsbestand oder einen Teil einer dauerhaften Mietbindung zu unterziehen und dafür im Gegenzug steuerliche Erleichterungen sowie einen einmaligen Zuschuss zu erhalten. Mit diesem Konzept soll verhindert werden, dass Mietbindungen wie bisher nach einer bestimmten Dauer entfallen und günstige Wohnungen vom Markt verschwinden.

Wir machen uns seit Jahren für eine Neue Wohngemeinnützigkeit stark und haben entsprechende Konzepte vorgelegt. Der große Bedarf an bezahlbarem Wohnraum wird in Berlin vor allem durch landeseigene Wohnungsunternehmen und Genossenschaften gedeckt. Durch Vergesellschaftung und kommunalen Neubau wollen wir den Sektor erheblich erweitern. Es wird höchste Zeit, dass auch der Bund mehr für bezahlbaren Neubau tut. Wir fordern die Ampel auf, den Ankündigungen zur Neuen Wohngemeinnützigkeit endlich Taten folgen zu lassen!

Wir haben im Koalitionsvertrag mit durchgesetzt, dass wir die neue Wohngemeinnützigkeit in Berlin „zügig umsetzen“ – sobald sie vom Bund kommt. Das Konzept vom DMB zeigt den Weg zur Schaffung dauerhafter Mietpreis- und Belegungsbindungen, insbesondere für Haushalte mit wenig Einkommen. Wir werden uns dafür stark machen, dass Berlin zur Umsetzung die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen plus die Berlinovo direkt in die Wohngemeinnützigkeit überführt und wir weitere Beteiligte, wie beispielsweise die sozial engagierten Wohnungsgenossenschaften, hierfür gewinnen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um unserem Ziel, den Anteil von gemeinwohlorientierten, v.a. kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungen am Wohnungsmarkt auf mindestens 50% zu erhöhen, näher zu kommen. Dazu brauchen wir aber auch ausreichend Bundesmittel.

Neubau wird von manchen als die Lösung für die Probleme auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt gesehen. Problematisch ist allerdings, dass auf Grund der steigenden Bau‐ und Bodenpreise durch Neubau vorrangig teure Wohnungen entstehen. Es besteht jedoch bei über der Hälfte der Berliner:innen Bedarf an günstigen Wohnungen mit WBS. Hinzu kommt, dass die Anforderungen des Klimaschutzes und der CO 2 ‐Reduzierung Neubau als die ungünstigste Lösung erscheinen lassen und der Fokus verstärkt auf die Aktivierung und Ertüchtigung des Bestands gelenkt werden müsste.

Entgegen den populistischen Versprechungen anderer politischer Akteure kann es ohne Neubau keine nachhaltige Entlastung des Wohnungsmarkts in Berlin geben. Die CDU Fraktion Berlin begrüßt die anhaltende Beliebtheit Berlins und möchte anstelle von leeren und vor allem falschen Versprechungen das Angebot erweitern und Leben in unserer tollen Metropole für mehr Menschen ermöglichen. Ohne dringend benötigten Leerstand können Mieterinnen und Mieter nicht entspannt umziehen. Wir brauchen in den nächsten zehn Jahren wegen Zuzugs und Aufbau einer gesunden Fluktuationsreserve mindestens 300.000 neue Wohnungen. Das erreichen wir nicht ausschließlich durch Ausbau von Dachgeschossen und Nachverdichtung in der Innenstadt. Das erreichen wir auch durch ergänzende, größere Projekte. In der Nähe von Bestandsbebauungen müssen diese Entwicklungsgebiete zwingend erst verkehrlich erschlossen und baulich an die bestehende Bebauung angepasst sein. Die Berlinerin und der Berliner vor Ort müssen von der Neubebauung auch profitieren, nicht nur der oder die perspektivisch Zuziehende. In dieser Form beteiligt wird bei den Berlinerinnen und Berlinern Akzeptanz für größere Entwicklungsgebiete erreicht und es können jeweils einige tausend Wohnungen geschaffen werden. Die CDU-Fraktion lehnt Monstrositäten, die die örtliche Bebauung erschlagen, ab. Wo es keine Bestandsbebauung gibt, wo keine bestehenden Bewohnerinnen und Bewohner benachteiligt werden, kann und muss Berlin klotzen, statt zu kleckern. Wir müssen uns an veränderte klimatische Bedingungen anpassen. Dazu gehört die zunehmende Hitze in der Stadt, die ausufernde Trockenheit der ganzen Region Berlin-Brandenburg sowie höhere Vorkommen von Starkwetterereignissen. Ein wesentliches Instrument zur Bekämpfung der Trockenheit/Hitze in der Stadt und Starkregen ist das Prinzip der Schwammstadt.. Zunehmende Hitze in der Stadt wird nicht ausschließlich mit vielen Bäumen bekämpft werden können. Wir müssen dafür sorgen auch weiterhin Kaltluftschneisen in Berlin zu erhalten.

Klar ist: Berlin braucht mehr bezahlbare Wohnungen. Wir wollen, dass in Berlin neu gebaut wird. Hierbei ist aber entscheidend, dass nicht am Bedarf vorbei gebaut wird. Deswegen wollen wir die Förderungen für neue Sozialwohnungen ausbauen und Neubau im Hochpreissegment vermeiden. Wichtig ist auch, dass flächenschonend, ohne Neuversiegelung und klimaneutral gebaut wird. Hierfür wollen wir die Bauordnung ändern und ökologische Vorgaben verpflichtend einführen. Ebenso wollen wir den Einsatz nachhaltiger Baustoffe fördern. Wir setzen uns dafür ein, die bezirklichen Bauämter personell besser auszustatten, sowie Synergieeffekte beim Neubau für die Landeseigenen Wohnungsunternehmen schaffen, um Prozesse zu beschleunigen. Zur Förderung des Neubaus wollen wir einen dauerhaften Fonds auflegen, der Gelder bereitstellt und in den Rückzahlungen aus Darlehen direkt zurückfließen und die Genossenschaftsförderung für Ankauf und Neubauten deutlich erhöhen und die Konditionen gerade für junge, kleine Genossenschaften verbessern. Die Neue Wohngemeinnützigkeit, welche durch die Bundesebene eingeführt werden soll, wollen wir möglichst schnell für Berlin zum Einsatz bringen und das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung so weiterentwickeln, dass mindestens 50 Prozent der Wohnungen im Neubau dauerhaft gemeinwohlgebunden sind.

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts wird das Vorkaufsrecht so gut wie nicht mehr ausgeübt. Damit ist den Kommunen ein wichtiges Instrument zum Schutz leistbaren Wohnraums verloren gegangen, mit dem der Spekulation mit Wohnraum ein Stück weit Einhalt geboten werden könnte.

Das kommunale Vorkaufsrecht hat sich in der bisherigen Praxis als teures Instrument erweisen, dass in den betroffenen Kiezen nur wenigen Menschen helfen konnte und keine neue Wohnung schaffte. Mit einer Investition in Neubau, den Erwerb von Belegungsrechten oder individuellen Mietzuschüssen lässt sich aus unserer Sicht mehr Menschen helfen als durch die Ausübung eines kommunalen Vorkaufsrechts, dass an den Symptomen ansetzt, aber nicht Ursachen bekämpft.

Wir haben uns im Bundesrat für eine Neuregelung im Bundesbaugesetzbuch eingesetzt, die eine rechtssichere Nutzung des kommunale Vorkaufsrechts wieder ermöglicht. Zudem sollte das Vorkaufsrecht auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet und ein Kaufpreisdeckel (nicht über 25fache der Jahresnettokaltmiete) eingeführt werden. Die Wertermittlung für die Immobilienbewertung muss am Ertrag aus nachhaltig bezahlbaren Mieteinnahmen gemessen werden und nicht nach dem Marktwert erfolgen. Weitere Maßnahmen wie eine Fristverlängerung für die Prüfung der Ausübung des Vorkaufsrechtes, verschärfte Abwendungsvereinbarungen und eine landesweite Koordinierungsstelle sind erforderlich, um die Anwendung effektiv und schlagkräftig zu ermöglichen. Auch Share Deals bei Wohnraum müssen verboten und die Ausnahme vom Vorkaufsrecht bei Zwangsversteigerungen abgeschafft werden. Neben einem Miet- und Wohnungskataster, das Eigentumsstrukturen und Miethöhen endlich sozialräumlich und umfassend transparent macht, brauchen wir einen gesetzlich verankerten „Vermieter*innenführerschein“. Wir wollen Wohnungsunternehmen ab einer bestimmten Größenordnung verpflichten, für ihren Betrieb eine Erlaubnis einholen zu müssen. Hierfür soll eine neue Wohnungsaufsichtsbehörde zuständig sein, bei der es sich um ein zu schaffendes „Landesamt für Wohnungswesen“ handelt. Bei Verstößen im Hinblick einer sozialverträglichen Verwendung und Bewirtschaftung des Wohnraums soll der Wohnraum auch entzogen werden können. Auflagen durch ein Landesamt sollten feste Quoten für WBS-Wohnungen im Bestand und Neubau sein, ebenso wie eine verpflichtende Instandhaltung, keine Eigenbedarfskündigungen und weitere Verpflichtungen. Wer in Berlin ein Mietshaus kauft, muss auch den Mieter*innen verpflichtet sein.

Das deutsche Mietrecht wird einerseits gerade im Vergleich mit anderen europäischen Ländern als mieter:innenfreundlich wahrgenommen. Gleichzeitig wird oft bei Kündigungen des Mietverhältnisses der Eigenbedarf vorgeschoben, kommt es trotz Nachzahlung des Zahlungsrückstands zu Räumungen, wird die Mietpreisbremse bei Vertragsschluss missachtet und es tauchen immer neue Vermietungsmodelle auf, mit denen viel Gewinn bei der Vermietung gemacht wird.

SPD

Auf Bundesebene setzen wir uns für zahlreiche Verbesserungen beim Mietrecht ein. Wir wollen Mietwucher besser bekämpfen, einen besseren Schutz von Mieterinnen und Mietern mit Indexmietverträgen, eine Gewerbemietpreisbremse, den Schutz von Mieter*Innen vor Wohnungslosigkeit und bei Eigenbedarfsklagen verbessern. Außerdem wollen wir mit einer Länderöffnungsklausel Bundesländern wie Berlin ermöglich, Mietenregulierungen eigenständig vorzunehmen und so besser auf die Situation vor Ort reagieren zu können.

Bündnis 90/Die Grünen

Die im Miet-, Bau- und Steuerrecht verankerten Vermieter*innen- und Mieter*innen-Rechte bzw. Interessen müssen sozial neu ausbalanciert werden. Der starke Verdrängungsdruck hat in vielen Städten weiter zugenommen. Daher muss der Mieter*innenschutz ausgebaut und Mieten stärker begrenzt werden. So auch der Schutz vor Kündigungen und Räumungen. Das Nebeneinander von ordentlicher und außerordentlicher Kündigung bei Vertragsverletzungen führte zum Abbau des Schutzes. Das muss geheilt werden, gerade bei Zahlungsverzug. Hier müssen Nachzahlungen den Wohnungserhalt sichern. Es sollten keine Kündigungen wegen Pflichtverletzung ohne vorherige Abmahnungen mehr zulässig sein. Auch Eigenbedarfskündigungen wollen wir einschränken, z.B. durch ein Verbot der Eigenbedarfskündigung gegenüber Personen, die zur Zeit des Kaufs die Wohnung gemietet haben und die Einengung des Personenkreises mit Recht auf Eigenbedarf auf die eigentlichen Eigentümer*innen, maximal eigene Kinder. Auch der Räumungsschutz muss zeitlich ausgeweitet werden. Gerade dieses Jahr brauchen wir ein befristetes berlinweites Kündigungs- und Mietenmoratorium auch für Mieter*innen auf dem freien Markt. Auch der Kündigungsschutz für Gewerbemieter*innen muss verbessert werden. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll in angespannten Wohnungsmärkten untersagt werden können. Dies sollen die Länder selbst entscheiden können. Um Mieten besser zu begrenzen und zu regulieren fordern wir auch eine Länderöffnungsklausel für Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt. Statt nur die Mieten der letzten 6 Jahre sollen alle Mieten in die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete einfließen. Ebenso soll die derzeitige Kappungsgrenze deutlich gesenkt werden. Die Mietpreisbremse muss entfristet und die Gesetzeslücken müssen geschlossen werden. Indexmieten sollen ebenso durch eine zusätzliche faire Kappungsgrenze begrenzt werden. Wuchermieten müssen endlich geahndet werden können. Steuerlich sollen Vermieter*innen mit niedrigeren Mieten nicht schlechter gestellt werden bzw. das Wirtschaftlichkeitsgebot darf nicht zum Mietentreiber werden. Die Grundsteuer soll endlich von den Vermieter*innen getragen werden. Bodenpreise müssen in der Immobilienwertverordnung endlich so berechnet werden, dass Spekulationsgewinne sie nicht weiter in die Höhe treiben.

CDU

Hier einige Punkte aus dem Bereich der Bundesgesetzgebung, die aus Sicht der Berliner CDU-Fraktion wichtig sind:

– Einrichtung einer unabhängigen Schiedsstelle zur Miethöhe

Damit sich die Mietparteien nicht (gerichtlich) auseinandersetzen müssen, übernimmt eine Schiedsstelle die Vermittlung zwischen den Vertragspartnern. Ist das Ergebnis der Beratung, dass die Miete zu hoch oder ein Mieterhöhungsverlangen unzulässig ist, kann man sich also danach direkt an die Schiedsstelle wenden, anstatt den Weg zum Anwalt gehen zu müssen.

– Umstrukturierung der Modernisierungsumlage

Aus Sicht der CDU-Fraktion Berlin muss das bestehende Konstrukt der Modernisierungsumlage umstrukturiert werden. Wir möchten das bisherige Modell anpassen, bei dem die Kosten der Modernisierungsmaßnahme auf die Miete umgelegt werden können.

– Abschaffung von Index-Mietverträgen

Wie die aktuelle Situation zeigt, sind Inflationsraten und Lebenshaltungskosten unberechenbar geworden. Daher möchten wir, dass Mietverträge für das private Wohnen nicht mehr an die Inflationsrate oder andere Indizes gekoppelt werden dürfen.

– Bekämpfung von Mietwucher

Die CDU-Fraktion Berlin setzt sich dafür ein, konsequenter gegen schwarze Schafe unter den Vermieterinnen und Vermietern vorzugehen. Wir wollen den bestehenden Mietwucher-Paragrafen scharfstellen. Für Mieterinnen und Mieter muss es leichter werden, Mietwucher zu belegen. Da kann die von uns vorgeschlagene unabhängige Mieten-Prüfstelle und Schiedsstelle helfen.

Zwei Mietparteien sollen einfach in das Vertragsverhältnis des anderen eintreten können, ohne dass der Vermieter bzw. die Vermieterin dem ohne wichtigen Grund widersprechen kann. An den Mieten für die jeweiligen Wohnungen ändert sich somit nichts. Für die Vermieterin bzw. den Vermieter ändert sich nichts, außer dass sie nun eine andere Mieterin bzw. einen anderen Mieter haben, sie bekommen den gleichen Mietzins wie zuvor.

Die Wirkung der sogenannten „Schonfristzahlung“ sollte auf die ordentliche Kündigung übertragen werden. Hierbei sind die systematischen Unterschiede zwischen der ordentlichen und der außerordentlichen Kündigung insbesondere mit Blick auf die längeren Fristen der ordentlichen Kündigung zu berücksichtigen. Ferner sollte eine Härtefallregelung für ordentliche Kündigungen eingeführt werden. Ebenso sollte bei Eigenbedarfskündigungen eine Härtefallregelung eingeführt werden, wenn der Eigenbedarf gegenüber beispielsweise dementen oder körperlich eingeschränkten Mietern geltend gemacht wird.

– Wohnungstausch per Gesetz

– Schutz der Mieter vor besonderen Härten

Die Linke

All die in der Frage benannten Missstände können durch simple Änderungen des Mietrechts behoben werden. Entsprechende Vorstöße der Linksfraktion im Bundestag hat es immer gegeben. Allein es fehlt der Wille aller anderen Parteien. Darüber hinaus hat der Berliner Mietendeckel den Mieter:innen in Berlin gezeigt, dass steigende Mieten kein Naturgesetz sind. Nach dem umstrittenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist es höchste Zeit, dass der Bundestag den Ländern die Möglichkeit eines Mietendeckels einräumt, was rechtlich sofort möglich wäre.