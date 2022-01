Werden Sie jetzt Förder:in des Filmprojekts „Sold City – die marktgerechte Mieter:in“!

Als Förderin oder Förderer unterstützen Sie durch einen finanziellen Beitrag Ihrer Wahl die Entstehung eines Films, der zeigt, was mit unseren Städten und Wohnungen passiert und wie wir der Spekulation den Boden entziehen können. „Ein Film von unten” – finanziert von denen, die ihn sehen und zeigen wollen. Was derart zum Verständnis beitragen kann, zeigen die letzten Projekte der Filmemacher ‚Water Makes Money‘, ‚Wer rettet wen?‘, ‚Der marktgerechte Patient‘ und ‚Der marktgerechte Mensch‘“, so die Filmemacher:innen Leslie Franke und Herdolor Lorenz. Mehr als 60.000 Euro sind bereits zusammengekommen – Filmförderung von unten, so geht‘s!

Mehr Informationen zum Filmprojekt und den Produzent:innen finden Sie hier: https://www.sold-city.org/de/

Gut zu wissen: Ab 20 Euro erhalten Sie eine DVD-Kopie mit Lizenz zur nicht kommerziellen Nutzung. Mit einem Beitrag von 100 Euro ist es möglich, zusätzlich auf Wunsch im Abspann genannt zu werden. Und wenn Sie das Projekt mit mehr als 1.000 Euro fördern, werden Sie als Ehrengast zur Premiere geladen.