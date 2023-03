„There is no planet B!” – Ansätze für eine kommunale Wärmewende

Etwa 40 Prozent der Treibhausgas-Emissionen in Berlin entstehen im Gebäudesektor. Um die Klimaziele zu erreichen, muss dieser Wert drastisch sinken. Die kommunale Wärmewende ist ein wichtiger Hebel dafür. Sie setzt auf Energiekonzepte, die das Land und die Bezirke umsetzen können. Eine erste Übersicht über Begriffe, Lösungsansätze und bezirksbezogene Maßnahmen in Berlin.

Der Umstieg von fossilen Energieträgern auf alternative und erneuerbare Energien beim Heizen – in der Fachwelt als Wärmewende bezeichnet – spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Ziel im Gebäudesektor ist nicht nur die Herabsenkung des Energieverbrauchs und der CO 2 -Emissionen, sondern auch die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. In den Großstädten wird dieses Thema immer wichtiger, denn die Uhr tickt: Berlin hat den Anspruch, bis 2045 klimaneutral zu sein. Aus der Initiative für den Klimavolksentscheid kommt die Forderung, dieses Ziel bereits bis 2030 verpflichtend festzuschreiben.

Viele Mieter:innen begrüßen die Ziele der Wärmewende, sehen ihr dennoch skeptisch entgegen. Mit einem einfachen Anschluss der Gebäude an ein neues dekarbonisiertes Wärmenetz ist es meist nicht getan. Oft ist der Austausch der kompletten Heizungsanlage erforderlich. Eine solche Maßnahme zählt derzeit zu den Modernisierungsmaßnahmen – Eigentümer:innen können acht Prozent der Investition pro Jahr auf die Mieter:innen umlegen. Für letztere sind weitere Mietsteigerungen auf dem ohnehin angespannten Mietwohnungsmarkt allerdings nicht mehr tragbar.

Welche Möglichkeiten gibt es, um die Wärmewende sozialverträglich zu gestalten? Die Weiterentwicklung technologischer Lösungen ist ebenso unabdingbar wie politische Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Wärmewende für alle Beteiligten dauerhaft sozialverträglich bleibt. Auf dieser Seite tragen wir in den kommenden Monaten fortlaufend aktuelle Entwicklungen zur Wärmewende zusammen und stellen Informationen für Mieter:innen bereit.

Für den Klimaschutz erlassene Gesetze in Berlin

Welche Gesetze und Verordnungen hat Berlin bereits für den Klimaschutz erlassen?

Ein erster Überblick:

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) Im November 2020 hat der Berliner Senat das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) verabschiedet, das im September 2021 in Kraft getreten ist. Berlin hat sich darin selbst das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden und damit dem Pariser Klimaschutzabkommen Rechnung zu tragen. Das Gesetz sieht eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um mindestens 90 Prozent bis zum Jahr 2040 im Vergleich zum Jahr 1990 vor. Zu den geplanten Maßnahmen zählen die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien in der Stromversorgung,

die Reduktion des Energieverbrauchs in Gebäuden durch energetische Sanierungsmaßnahmen,

der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs,

die Förderung der Elektromobilität sowie von klimafreundlichen Konsum- und Produktionsweisen,

die Schaffung von Grünflächen

und der Erhalt der Biodiversität in der Stadt. Alle fünf Jahre will der Senat einen neuen Maßnahmenplan erstellen. Das Gesetz sieht auch die Einrichtung eines unabhängigen Klimabeirats vor, der die Umsetzung begleitet und regelmäßig Berichte erstellt. Das neue Berliner Gebäudeenergiegesetz (GEG) Seit dem 1. November 2020 gibt es zudem ein neues Gesetz für die Energieeffizienz von Gebäuden. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt drei ältere Gesetze: das Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG). Das GEG legt ein einheitliches Regelwerk für alle Gebäude fest – egal ob neu oder alt. Es regelt die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden, die Erstellung und Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung. Der Klima-Volksentscheid Am 26. März 2023 findet der „Volksentscheid über ein klimaneutrales Berlin ab 2030“ statt. Initiator ist die Bürger:inneninitiative „Klimaneustart Berlin“. Die Initiative will das oben genannte Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz (EWG Bln) anpassen, weil es in der derzeitigen Fassung der Dringlichkeit nicht gerecht werde. Die Hauptforderung: Berlin soll nicht erst 2045, sondern bereits bis 2030 klimaneutral werden. Mit dieser Änderung bezieht sich die Initiative auch auf das Pariser Klimaschutzabkommen, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius vorsieht. Diese Marke hat bereits verheerende Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und letztlich alle Lebewesen auf der Erde. Laut dem Weltklimarat IPCC wird der kritische Wert von 1,5 Grad bei den derzeitigen Entwicklungen sehr wahrscheinlich schon um das Jahr 2030 erreicht – und damit zehn Jahre eher als frühere Berechnungen ergaben. Die Initiative will dem rasanten Fortschreiten der Erderwärmung entschlossener entgegenwirken und verlangt unter anderem eine Verpflichtung zu notwendigen Modernisierungen im gesamten Berliner Gebäudebestand. Der Volksentscheid hat dabei die Sozialverträglichkeit im Blick: Um hohe Mietsteigerungen durch Modernisierungsumlagen zu vermeiden, sieht der Vorschlag zur Gesetzesreform eine Kompensation der Kosten durch den Landeshaushalt vor. Zudem soll die energetische Sanierung mit Maßnahmen gelingen, die warmmietenneutral wirken. Das heißt, Mieter:innen sollen möglichst nicht viel mehr zahlen, als sie künftig bei den Energiekosten einsparen.

Derzeitige Strategien und mögliche Erweiterungen

Neben den bereits erlassenen Gesetzen hat der Berliner Senat zahlreiche Strategien entwickelt und erste Maßnahmen umgesetzt, die Treibhausgasemissionen reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien fördern sollen. Doch es gibt noch viel zu tun, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir werfen einen Blick auf den Status quo und mögliche Verbesserungsansätze.

Die Berliner Wärmewende-Strategie Die Berliner Wärmewende-Strategie ist das Handlungskonzept des Berliner Senats, das hinter dem Energie- und Klimaschutzgesetz steht. Die bereits 2017 formulierte Strategie legt konkrete Maßnahmen fest, um den Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung Berlins zu erhöhen und den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren. Dazu zählen: Quartierslösungen In Berlin gibt es verschiedene Quartierslösungen zur kommunalen Wärmewende. Eine dieser Lösungen ist die Einführung von Quartierskonzepten, die die Energieversorgung und den Gebäudebestand pro Quartier berücksichtigen. Diese nutzen die Potenziale erneuerbarer Energien wie Photovoltaik, Solarthermie oder Geothermie, um das Quartier flächendeckend mit Wärme und Strom zu versorgen. Auch Effizienzmaßnahmen wie die Dämmung von Gebäuden oder die Installation von energieeffizienten Heizsystemen sind bereits in der Umsetzung. Das Projekt „Vernetzte Energie im Quartier“ der Technologie Stiftung Berlin will vorbildliche Projekte stärker in die Fachöffentlichkeit tragen und ihren Beitrag zum Erreichen der Berliner Klimaziele verdeutlichen. Der 2020 veröffentlichte Bericht der Jahre 2017 bis 2019 hebt den positiven Wert der Bündelung einzelner Projekte durch Quartierslösungen hervor. In ihrer Analyse weisen die Verfasser:innen auch auf Faktoren hin, die die Umsetzung in den Berliner Bezirken hemmen, allen voran der starke Mangel an Fachkräften und Dienstleister:innen sowie die problematischen Rahmenbedingungen. Förderprogramme Berlin hat verschiedene Förderprogramme aufgelegt, um energetische Sanierungen und den Einsatz erneuerbarer Energien im Wärmesektor voranzutreiben und zu unterstützen. Hierzu zählt unter anderem das Programm „Energetische Stadtsanierung“. Es richtet sich an Wohnungsbauunternehmen, Immobilieneigentümer:innen und Wohnungseigentümergemeinschaften. Der „Klimaschutzfonds Berlin“ unterstützt Projekte und Maßnahmen, die zur Reduktion von CO 2 -Emissionen beitragen. Diese Förderung können private Haushalte, Unternehmen und Vereine beantragen. Dazu kommen Förderprogramme auf Bundesebene durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die Antragsteller:innen mit den Landesförderungen kombinieren können. Theoretisch sind in Kombination Förderhöhen für ganzheitliche Sanierungen von maximal 60 Prozent möglich, was von Vorteil für Mieter:innen ist. Es bleibt jedoch eine Herausforderung, die bestehenden Förderprogramme voll auszuschöpfen und sie den Bedürfnissen der unterschiedlichen Akteure entsprechend und fair zu gestalten. Bürger:innenbeteiligung Die Teilhabe der Bewohner:innen einer Stadt ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Wärmewende. Bürger:innen- und Stadtteilinitiativen bringen unterschiedlichste Perspektiven in die Diskussion ein und formulieren neue Lösungsansätze. Sie sind die Expert:innen vor Ort. Auch die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen kann dazu beitragen, die Wärmewende voranzubringen und beispielsweise einem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Das hat auch die Politik erkannt, die Umsetzung ist aber noch stark ausbaufähig. Um Beteiligung zu ermöglichen, braucht es Räume, die möglichst viele Menschen erreichen. Dazu gehören niedrigschwellige Angebote direkt in den Kiezen, umgesetzt zum Beispiel durch kreative Ansätze wie Community Organizing. Es gibt bereits einige Partizipationsangebote, darunter das Beteiligungsportal „meinBerlin“. Bürger:innen können hier an Online-Dialogen, Bürgerwerkstätten und öffentlichen Veranstaltungen zur Wärmewende teilnehmen und ihre Ideen einbringen. Dies nutzen jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit nur besonders interessierte Bürger:innen, da eine flächendeckende Bewerbung fehlt. Sprachbarrieren und technische Anforderungen erschweren den Zugang zusätzlich. Ein anderes Beispiel ist das Bürgerenergie-Netzwerk Berlin, das sich für die Förderung der Bürgerenergie und die Beteiligung von Bürger:innen an der Energiewende einsetzt. Es organisiert regelmäßig Workshops und Informationsveranstaltungen. Öffentliche Gebäude als Vorreiter Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz hat erkannt, dass die öffentliche Hand und insbesondere der öffentliche Gebäudebestand eine wichtige Rolle für das Erreichen der Klimaziele spielen. Öffentliche Gebäude sollten Vorreiter sein und zeigen, wie eine klimafreundliche Wärmeversorgung umgesetzt werden muss. Die Senatsverwaltung hat zusammen mit den Bezirken und der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) ein Gesamtkonzept für Sanierungsziele festgelegt, das auch Kriterien für in Frage kommende Objekte umfasst und ein durch die BIM erstelltes Gebäudeportfolio hervorgebracht hat. Die anhand dessen erarbeiteten Sanierungsfahrpläne können Sie online abrufen. Weitere und schnell umsetzbare Instrumente finden bislang wenig Beachtung. Die flächendeckende Installation von Solaranlagen auf den Dächern des kommunalen Gebäudebestandes oder die Dachbegrünung wären dafür Möglichkeiten. Sozialverträgliches klimaneutrales Bauen Der Neubau hat ein großes Klimaschutzpotenzial. Klimaneutrales Bauen kann den CO2-Ausstoß deutlich reduzieren, zum Beispiel durch den Einsatz von ökologischen Baustoffen und effizienten Heizsystemen. Dabei verdient die Sozialverträglichkeit besondere Beachtung. Gerade in Städten und Ballungsräumen können die Kosten für eine klimaneutrale Bauweise sehr hoch sein. Weitere Aspekte der Wärmewende-Strategie fließen hier zusammen: Durch eine frühzeitige Beteiligung von Anwohner:innen können Projektentwickler:innen deren Ideen und Bedenken aufnehmen und in die Planung einbeziehen. Förderprogramme in diesem Bereich müssen fair gestaltet sein. Sie sollten sicherstellen, dass Mieter:innen vor finanzieller Überlastung geschützt sind. Ausbau von Wärmenetzen Obwohl Berlin bereits über einige Wärmenetze verfügt, könnte die Stadt noch weitere Netze planen und ausbauen, um mehr Gebäude mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen. Dabei kann Berlin verstärkt auf bereits berücksichtigte Technologien zurückgreifen, zum Beispiel die Nutzung von Geothermie und Biomasse oder innovative Verfahren wie Power-to-Heat, das überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in Wärme umwandelt. Auch die Einbindung von industrieller Abwärme kann eine sinnvolle Ergänzung sein. Verstärkter Einsatz von Geothermie In Berlin gibt es einige geologisch geeignete Gebiete zur Nutzung von Geothermie. Ein verstärkter Einsatz dieser Technologie würde den Anteil erneuerbarer Wärme weiter steigern. Effizienzsteigerung in Gebäuden Eine weitere Möglichkeit ist die Effizienzsteigerung in Gebäuden. Hier gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel die Nutzung von erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung oder die Verwendung von effizienten Heizungssystemen. Eine verbesserte Gebäudedämmung trägt dazu bei, den Wärmebedarf zu senken. Energieeffizienz-Netzwerke Energieeffizienz-Netzwerke bringen Unternehmen, Kommunen und Institutionen zusammen, um gemeinsam Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen. Zugleich könnten sich diese Netzwerke auch Maßnahmen zur Wärmeversorgung widmen. Die größten Hemmnisse der Kommunen für die Umsetzung der kommunalen Wärmewende Der Erfolg der bundesweiten Wärmewende-Strategien hängt in hohem Maße von den Umsetzungsmöglichkeiten der Kommunen – in Berlin Land und Bezirke – ab. Politik und Verwaltung müssen deshalb bestehende Hindernisse zügig erkennen und abbauen.

Laut einem Kurzgutachten des Umweltbundesamtes ist die fehlende Wirtschaftlichkeit eines der drei größten Hemmnisse bei der Umsetzung einer kommunalen Wärmewende. Als Gründe führt das Amt die mangelnde CO 2 -Bepreisung, die unsichere Ölpreisentwicklung sowie fehlende Finanzmittel und Zuschüsse an – ein weiterer Hinweis darauf, dass Förderprogramme angepasst werden müssen. Die unzureichende Förderung zählt neben knappen Etats und einer geringen Akzeptanz bei der Bevölkerung und den Entscheidungsträger:innen ebenfalls zu den drei größten Hemmnissen. Kommunen, die bereits Schritte in Richtung kommunaler Wärmewende gegangen sind, nannten als eines der drei größten Hindernisse die fehlende Akzeptanz der Verwaltung.

Eine Übersicht von Vera Colditz