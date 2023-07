Neue Wohngemeinnützigkeit: Was sagen die Genossenschaften?

Grundsätzlich ist unsere Haltung nicht ablehnend, doch wir müssen schauen, was der Gesetzgeber wirklich will, denn derzeit fehlen noch Eckpunkte für die Finanzierung. Wenn ich mir die Optionen für eine NWG aus dem Bundesbauministerium anschaue, bin ich skeptisch, gerade im Hinblick auf die Zielstellung der NWG, eine privilegierte Stellung gemeinnütziger Akteure zu erreichen. Denn vorrangig geht es um bezahlbares Wohnen und wir sehen in Berlin, dass fast nur die gemeinwohlorientierten Unternehmen günstige Wohnungen bereitstellen.

Die Kernfrage ist, ob die Steuerbefreiung in der NWG das geeignete Instrument ist. Viel wichtiger sind privilegierte Förderungen und Zulagen. Die schwarze Null streben die Genossenschaften bereits jetzt in ihren Bilanzen an: Die Satzungen der Genossenschaften legen fest, dass es nicht um Gewinne geht, sondern ausschließlich um eine Rücklagenbildung für Sanierung und Neubau. Auch Belegungs- und Mietpreisbindungen finden sich in den Satzungen: Die Selbstbindungen bedeuten ganz klar, dass wir einst erhaltene Fördermittel nie privatisieren! Das muss generell die Bedingung für jegliche Fördermittel sein. Hier liegt aus unserer Sicht der größte Vorteil einer NWG. Es kann nicht sein, dass Bauunternehmen Fördermittel und Zulagen in Anspruch nehmen, so wie es jetzt beispielsweise in der Landesförderung der Fall ist, und nach 20 bis 30 Jahren stehen die Wohnungen nicht mehr im bezahlbaren Segment zur Verfügung, weil die Sozialbindungen auslaufen. Daher muss eine NWG so ausgestaltet sein, dass künftig ausschließlich gemeinwohlorientierte oder gemeinnützige Träger Fördermittel und Investitionszulagen beziehungsweise Bauzuschüsse erhalten.

Es gibt noch zwei Probleme, die im Eckpunktepapier unkommentiert bleiben, aber bedeutend sind: Bauland ist teuer, das verhindert den Wohnungsneubau. Auch hier müsste der Gesetzgeber über die NWG eine Privilegierung bei der vergünstigten Vergabe schaffen.

Eine weitere Sorge besteht darin, dass die Überführung genossenschaftlicher Unternehmen– in die Gemeinnützigkeit zurzeit steuerlich wie eine Neugründung behandelt wird. Das heißt,. es entstehen extrem hohe Steuern durch die Neubewertung der Grundstücke und Wohnungen. Wenn diese Regelung im Gemeinnützigkeitsrecht erhalten bleibt, kann sich keine unserer Mitgliedsgenossenschaften den Eintritt in die NWG leisten. An dieser Stelle bedarf es dringend einer absichernden Regelung im Gesetz.

Nicht zuletzt muss die NWG Stadtentwicklungsaspekte berücksichtigen. Die Nutzungsmischungen – also Wohnen, Arbeiten, Kultur, medizinische und sonstige Versorgung, Handwerk und Weitere – sind auch in den genossenschaftlich geprägten Stadtquartieren von großer Bedeutung. Der Gesetzgeber sollte die Förderungen daher auf alle Flächen ausweiten, damit eine integrierte Stadtplanung möglich ist. Wer die Stadt der kurzen Wege will, muss sie fördern.